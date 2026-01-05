IDENTIFICAN a senderista fallecido tras caer del cerro Tetakawi en San Carlos; BUSCAN a familiares

Guaymas, Sonora.- Autoridades lograron identificar al senderista que perdió la vida tras caer de la cima del cerro Tetakawi, en la comisaría de San Carlos, municipio de Guaymas, en hechos ocurridos durante la mañana del pasado viernes 2 de enero de 2026. Se trata de Francisco, de 28 años de edad, originario del estado de Tlaxcala, quien se desempeñaba como albañil.

La identificación del joven fue posible gracias a una credencial del Instituto Nacional Electoral (INE) localizada entre sus pertenencias, luego de que cayera a un barranco mientras realizaba actividades de senderismo en este emblemático sitio turístico de la región. Hasta el momento, el cuerpo no ha sido reclamado por ningún familiar, por lo que las autoridades continúan con la búsqueda de sus parientes.

Las autoridades lograron la identificación del senderista que falleció tras caer del cerro Tetakavwi en San Carlos

Tras el reporte del accidente, diversas corporaciones de emergencia activaron los protocolos de auxilio alrededor de las 11:46 horas del pasado viernes, luego de recibir el aviso de una caída accidental desde la parte alta del cerro Tetakawi. Elementos de los Bomberos Voluntarios acudieron al sitio y, tras un recorrido por la zona, lograron localizar al hombre en un barranco de aproximadamente 30 metros de profundidad, donde confirmaron que ya no contaba con signos vitales.

Debido a esta situación, el operativo pasó de una fase de rescate a una misión de recuperación, la cual presentó múltiples desafíos por las características del terreno. El cerro Tetakawi se distingue por su difícil acceso, pendientes pronunciadas y rutas escarpadas, lo que obligó a las autoridades a evaluar distintas estrategias para la extracción del cuerpo.

En una primera etapa, se solicitó el apoyo aéreo de la Secretaría de Marina (Semar) para realizar una extracción vertical mediante helicóptero. Sin embargo, las condiciones meteorológicas adversas, particularmente las fuertes ráfagas de viento registradas en la zona, impidieron la aproximación segura de la aeronave, por lo que esta opción fue descartada.

Finalmente, tras poco más de siete horas de labores, el operativo concluyó durante la noche con el descenso del cuerpo hasta la zona de playa, donde fue entregado a las autoridades correspondientes para los procedimientos legales. Las autoridades reiteraron el llamado a la ciudadanía y a los visitantes a extremar precauciones al realizar actividades de senderismo, especialmente en zonas de alta dificultad como el cerro Tetakawi.

Fuente: Tribuna del Yaqui