Inicio de año VIOLENTO en Ciudad Obregón: A tempranas horas de este LUNES, hallan un cadáver

Ciudad Obregón, Sonora.- La violencia en Ciudad Obregón, Sonora, sigue al alza, incluso en este Año 2026. La madrugada de este lunes 5 de enero, elementos de diferentes órdenes del Gobierno de Sonora, así como personal de la Guardia Nacional, desplegaron un operativo de seguridad en calles de la colonia Maximiliano R. López, luego de que se reportara el hallazgo de una persona sin vida envuelta en una cobija. Presuntamente, sería una mujer muerta.

De acuerdo con los primeros reportes, los hechos ocurrieron la madrugada de este lunes 5 de enero, el primero del año, alrededor de las 04:30 horas, tiempo local, en el cruce de las calles Noche Buena y Bugambilias, en la colonia Maximiliano R. López, conocida como la Machi López, al sur de Ciudad Obregón. En ese punto, vecinos alertaron a las autoridades, mediante el Servicio de Emergencias Telefónico 911, sobre la presencia de un cuerpo abandonado en la vía pública.

Al arribar al sitio, agentes de la Policía Municipal de Cajeme localizaron a una persona tirada en la vía pública; (presuntamente, era del sexo femenino, según información extraoficial). Trascendió que el cuerpo se encontraba envuelto en una cobija, aunque hasta el momento no se han dado a conocer las características físicas ni la identidad de la víctima. Ante esto, los oficiales pidieron apoyo a paramédicos de la Cruz Roja Mexicana.

Los socorristas acudieron al lugar para brindar auxilio a la víctima; sin embargo, tras la valoración correspondiente, confirmaron que la persona ya no contaba con signos vitales, por lo que se notificó a las instancias correspondientes para el seguimiento del caso. La zona fue acordonada por elementos de la Policía Municipal y de la Policía Estatal de Seguridad Pública (PESP), y resguardada por elementos de la Guardia Nacional.

Posteriormente, personal de Servicios Periciales de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) tomó control del lugar para realizar el procesamiento de la escena, el levantamiento del cuerpo y la recopilación de evidencia que permita integrar la carpeta de investigación.

Hasta el cierre de esta edición, las autoridades no han emitido un comunicado oficial sobre las causas del deceso ni sobre posibles líneas de investigación. El caso quedó en manos de la FGJES, que será la encargada de esclarecer los hechos y determinar las circunstancias en las que ocurrió la muerte.

Fuente: Tribuna del Yaqui