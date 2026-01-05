Lamentable hecho en Puerto Peñasco: Encuentran cuerpo de mujer enterrado en patio de casa

Puerto Peñasco, Sonora.- La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) reveló este lunes la conclusión de una orden de cateo ejecutada en un domicilio de la colonia Nuevo Peñasco, en Puerto Peñasco, operativo que dio como resultado la localización del cuerpo sin vida de una persona del sexo femenino. Los hechos sucedieron en una propiedad situada sobre la calle 56, entre las avenidas Lázaro Cárdenas y Benito Juárez.

De acuerdo con el reporte, las acciones iniciaron durante la noche de ayer domingo 4 de enero. La movilización de las autoridades tuvo su origen en una alerta recibida aproximadamente a las 18:00 horas a través de una llamada anónima, información que fue procesada inicialmente por un colectivo de búsqueda de personas desaparecidas y posteriormente canalizada mediante el sistema C5 para la llegada de las autoridades competentes.

Una vez obtenida la orden judicial correspondiente, elementos de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC) procedieron a asegurar el perímetro y resguardar el inmueble para permitir el trabajo de los especialistas. Durante la inspección en el área del patio posterior de la vivienda, se confirmó la existencia de los restos mortales. Tras el hallazgo, personal de Servicios Periciales asumió el control de la escena para realizar el levantamiento del cuerpo.

Los restos fueron trasladados a las instalaciones de Medicina Legal, donde serán sometidos a análisis forenses. Estos procedimientos científicos tienen como objetivo primordial determinar la identidad de la víctima a través de comparativas genéticas y otros métodos de identificación humana, así como establecer las causas exactas y el tiempo estimado del fallecimiento, todo ello bajo el estricto apego a los protocolos legales vigentes.

El ligar donde fue encontrado el cadáver de la víctima

En su comunicado, la Fiscalía General de Justicia del Estado reconoció la importancia de la colaboración ciudadana y valoró el trabajo realizado por los colectivos de búsqueda en la entidad. La institución reiteró que la carpeta de investigación se mantiene abierta y que las indagatorias continuarán su curso legal para esclarecer los hechos. Asimismo, se informó que mayores detalles sobre el caso serán divulgados únicamente cuando los avances de la investigación y los tiempos procesales lo permitan.

Fuente: Tribuna del Yaqui