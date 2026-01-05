Lo habían 'levantado': Localizan y rescatan a agente de la Guardia Nacional en el sur de Mazatlán

Mazatlán, Sinaloa.- Como resultado de un fuerte operativo de seguridad, autoridades de los diferentes niveles de gobierno lograron localizar con vida a Jesús Armando 'N.', un elemento de la Guardia Nacional (GN) que había sido privado ilegalmente de la libertad en la ciudad de Mazatlán, Sinaloa. El agente fue rescatado con vida la madrugada de este lunes 5 de enero de 2026 en el fraccionamiento Santa Fe, al parecer con marcas de golpes en su cuerpo.

De acuerdo con información proporcionada por medios locales, el domingo 4 de enero, alrededor de las 19:00 horas, familiares del afectado reportaron que había sido levantado al sur de Mazatlán, bajo circunstancias que aún se encuentran bajo investigación. Una vez recibido el reporte a través de las líneas de emergencias del 911, las corporaciones policíacas realizaron labores de búsqueda por aire y tierra en puntos estratégicos dentro de la zona.

Las acciones incluyeron patrullajes coordinados por tierra, así como sobrevuelos de reconocimiento, concentrándose principalmente en los conjuntos habitacionales La Sirena y Santa Fé, considerados puntos estratégicos dentro de la zona, durante varias horas, las fuerzas de seguridad mantuvieron presencia constante, realizando recorridos preventivos y labores de inteligencia", explicó el portal de noticias Los Noticieristas.

Trascendió que agentes de la Guardia Nacional, Ejército Mexicano y Secretaría de Marina (Semar) participaron en el operativo de seguridad, tanto terrestre como aéreo, desplegado en el sector Santa Fe, El Castillo y fraccionamiento Stanza Magnolia. Las acciones incluyeron puntos de revisión donde detenían vehículos para realizarles preguntas breves a los conductores, quienes posteriormente continuaban con su camino.

El caso fue turnado a las instancias correspondientes, quienes continuarán con las indagatorias para determinar el móvil de la privación de la libertad, así como el lugar donde pudo haber estado retenido. Hasta el cierre de esta publicación, ninguna autoridad local o estatal ha confirmado la detención de personas involucradas en este violento hecho, es por ello que las investigaciones siguen en curso para esclarecer los hechos y deslindar responsabilidades.

En #Mazatlán, fuerzas federales mantienen operativo por aire y tierra sobre el fraccionamiento Santa Fe pic.twitter.com/bhVnuKbWwI — Noroeste (@noroestemx) January 5, 2026

Fuente: Tribuna del Yaqui