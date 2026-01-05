Localizado con vida adulto mayor desaparecido en Sonora; iba a Mexicali y perdió comunicación

General Plutarco Elías Calles, Sonora.- La Comisión de Búsqueda de Personas para el Estado de Sonora confirmó la localización con vida de Rafael Rubio, un hombre de 81 años de edad, quien había sido reportado como desaparecido y contaba con una ficha de búsqueda activa tras ser visto por última vez el pasado jueves 1 de enero de 2026, en la ciudad de Sonoyta, la cabecera municipal de General Plutarco Elías Calles, Sonora.

En su actualización oficial, las autoridades de Sonora confirmaron que el adulto mayor fue encontrado con vida, por lo que se desactiva el reporte de búsqueda. Hasta el momento, no existe información oficial con respecto a las circunstancias que rodean su desaparición, ni tampoco los detalles sobre su localización. Tampoco se compartieron datos sobre su estado de salud, aunque trascendió que se dirigía a la ciudad de Mexicali, Baja California, previo a su desaparición.

La Comisión de Búsqueda de Personas para el Estado de Sonora informa que, RAFAEL RUBIO fue localizado con vida. 'Toda persona tiene un hogar, ayudémosle a regresar'", explicó el organismo en la publicación que compartió en sus redes sociales.

La Comisión de Búsqueda de Personas para el Estado de Sonora informa que, RAFAEL RUBIO fue localizado con vida.

“Toda persona tiene un hogar, ayudémosle a regresar”.#Localizadoconvida pic.twitter.com/XnSsEc8Nqd — Comisión de Búsqueda de Personas Sonora (@ComisionSonora) January 5, 2026

El octogenario había sido buscado por sus familiares y las autoridades correspondientes, una vez que se difundió su caso, lo que generó preocupación entre la comunidad y motivó la colaboración ciudadana para compartir la información. La Comisión de Búsqueda de Personas para el Estado agradeció el apoyo por parte de la población sonorense y de otros estados que se unieron a la causa, reiterando la importancia de la colaboración social para lograr resultados positivos.

De acuerdo con información proporcionada por Canal 66, un medio de comunicación local de Mexicali, Rafael Rubio se movilizaba a bordo de una camioneta Toyota Tacoma 2004, color gris, doble cabina y con rendijas antes de que se reportara su ausencia. El masculino se detuvo a cargar combustible a una gasolinera de Sonoyta, Sonora, y desde ese momento no se tuvieron noticias acerca de su paradero, siendo su última comunicación registrada a las 13:00 horas del pasado 1 de enero.

Fuente: Tribuna del Yaqui