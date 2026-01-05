Minutos después de concluir su cargo, arrestan a Carlos Alberto Ventura, alcalde veracruzano

Veracruz, Veracruz.- En un operativo ejecutado durante las primeras horas del pasado 1 de enero, elementos de la Policía Ministerial adscritos a la Fiscalía General del Estado de Veracruz (FGE) detuvieron a Carlos Alberto Ventura, quien hasta minutos antes fungía como presidente municipal de Atoyac. La aprehensión se efectuó en las inmediaciones del Palacio Municipal, apenas 5 minutos después de que el funcionario concluyera oficialmente su gestión y, en consecuencia, perdiera el fuero constitucional que lo protegía de procesos penales durante su cargo.

Si bien en las horas posteriores a la detención surgieron diversas versiones extraoficiales que vinculaban al exedil con actividades relacionadas con la delincuencia organizada, fuentes oficiales de la Fiscalía aclararon el motivo de la captura. La orden de aprehensión se fundamenta en su presunta responsabilidad en el delito de homicidio doloso calificado en agravio de José Óscar Rebolledo, un suceso registrado en abril del año pasado.

De acuerdo con la carpeta de investigación integrada por las autoridades ministeriales, los hechos que se le imputan ocurrieron la noche del 18 de abril de 2025. Según el reporte, la víctima acudió a las instalaciones de la comandancia de la Policía Municipal de Atoyac con el objetivo de solicitar informes sobre la situación legal de una conocida que se encontraba bajo arresto administrativo. Las investigaciones señalan que, estando en el recinto policial, se suscitó una discusión entre Rebolledo y los uniformados en turno.

Tras el altercado, el ciudadano fue privado de su libertad, siendo obligado a abordar una patrulla para ser trasladado con rumbo desconocido. Lamentablemente, su cuerpo sin vida fue localizado al día siguiente en un camino de terracería que conduce a la localidad de Mata Larga, perteneciente al vecino municipio de Yanga. El informe forense detalló que la víctima tenía las manos atadas y heridas mortales provocadas por proyectil de arma de fuego en la región torácica y craneal.

Un elemento clave para la integración del expediente fue el testimonio de un testigo protegido, quien declaró ante el Ministerio Público que la instrucción de retener y sustraer a la víctima provino directamente del entonces alcalde, Carlos Alberto Ventura. La hipótesis de la Fiscalía sugiere que el exfuncionario habría utilizado la estructura de la policía municipal para cometer los actos ilícitos.

La institución procuradora de justicia reiteró que el operativo se realizó con estricto apego a los derechos humanos y al debido proceso. Carlos Alberto Ventura será puesto a disposición de un juez de control en las próximas horas para la celebración de la audiencia inicial, donde se definirá su situación jurídica bajo el principio de presunción de inocencia, tal como lo establece el sistema penal acusatorio.

