Muerte de joven deportista enluta a Huatabampo; se accidentó cuando regresaba de un partido

Huatabampo, Sonora.- La noche del domingo 4 de enero de 2026 se registró un trágico accidente en una población perteneciente al municipio de Huatabampo, Sonora, en donde un joven perdió la vida cuando regresaba a su casa después de un partido de futbol. Los primeros reportes señalan que el hoy occiso se desplazaba a bordo de una motocicleta cuando se suscitó el fatal percance, aunque no se han especificado las causas del mismo.

De acuerdo con información recabada por medios locales, los hechos ocurrieron en las inmediaciones del panteón ubicado en el poblado de la Loma del Etchoropo, el cual forma parte del referido municipio. El fallecido fue identificado de manera preliminar como Jareth F., quien era conocido como un destacado futbolista de la región. La noticia de su muerte ha conmocionado a la localidad, misma que ha dejado algunos mensajes emotivos en redes sociales.

Y ayer todo era alegría y felicidad. Ya que quedó campeón el Equipo Mayocobas, al cual pertenecía. Que en paz descanses Jareth F. Pronta resignación para toda tu familia y equipo. Ánimo, te fuiste como todo un campeón", fue el mensaje que emitió la página de Facebook Etcho Sonora.

Muere joven en la comunidad de la Loma del Etchoropo

La partida ha dejado una profunda consternación entre amigos, familiares y la comunidad deportiva local, los cuales lo recuerdan como una persona comprometida. disciplinada y con un gran talento en el deporte. Se espera que en las próximas horas se realicen homenajes para despedirlo, en lo cuales participarán familiares, vecinos de la Loma del Etchoropo e integrantes del futbol amateur que alguna vez compartieron cancha con él.

Muere en accidente carretero

En otro hecho registrado en Sonora y que involucró una pérdida humana a causa de un accidente automovilístico, un hombre identificado José Alfredo Ramírez Borbón falleció en el tramo carretero Cananea-Ímuris, a la altura del kilómetro 87. Trascendió que la víctima mortal circulaba a bordo de una camioneta tipo pick up de la marca Chevrolet Silverado, cuando, por motivos que aún se investigan, se salió del camino y sufrió un volcamiento de forma violenta, causándole una muerte inmediata.

Fuente: Tribuna del Yaqui