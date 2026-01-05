Narcomenudeo al sur de Ciudad Obregón: Caen dos sujetos con envoltorios de crystal y marihuana

Ciudad Obregón, Sonora.- La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) informó este lunes sobre los resultados en el combate a los delitos contra la salud en el municipio de Cajeme. Tras las acciones jurídicas recientes, se logró que un juez de control dictara auto de vinculación a proceso en contra de Alfredo 'N', de 41 años de edad, y Jesús Ramón 'N', de 40 años, quienes enfrentan cargos por el delito de narcomenudeo.

La detención de ambos fue efectuada el pasado 28 de diciembre de 2025. De acuerdo con la carpeta de investigación, los hechos ocurrieron aproximadamente a las 17:30 horas, durante un operativo de vigilancia realizado por elementos de la Policía Estatal de Seguridad Pública (PESP), sobre la calle General Rafael Buelna, entre Plan de Iguala y Jesús Murrieta, dentro de la colonia Russo Vogel, en la zona sur de Ciudad Obregón.

Durante la inspección realizada por los agentes estatales, se aseguraron diversas cantidades de sustancias prohibidas que los ahora imputados llevaban consigo. El reporte detalla la incautación de 193 envoltorios que contenían hierba verde y seca con las características de la marihuana, arrojando un peso neto total de 626.745 gramos. Asimismo, se encontraron 61 envoltorios de una sustancia granulada, aparente metanfetamina, con un peso neto de 13.496 gramos.

En la audiencia inicial, el Ministerio Público presentó las prueba pertinentes, argumentando que la cantidad de narcóticos y la forma en que estaban dosificados exceden los límites estipulados por la Ley General de Salud para el consumo personal. Esta evidencia fue suficiente para sustentar la hipótesis de posesión con fines de comercio o venta. Tras valorar las evidencias, la autoridad judicial calificó de legal la detención y procedió a formular la imputación.

Como medida cautelar, el juez determinó imponerle a Alfredo 'N' prisión preventiva justificada, asegurando así la comparecencia de los acusados durante el desarrollo del proceso legal. "La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora refrenda su compromiso con el combate al narcomenudeo, mediante acciones firmes que contribuyan a la seguridad y tranquilidad de la población sonorense", se lee en el comunicado.

Fuente: Tribuna del Yaqui y FGJE Sonora