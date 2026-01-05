Peregrinación termina en tragedia: Mueren dos hombres tras choque en carretera Irapuato–Silao

Irapuato, Guanajuato.- La noche de este domingo 4 de enero de 2026, elementos de distintos órdenes de Gobierno de Guanajuato, así como personal de Servicios de Emergencia, desplegaron un operativo en inmediaciones de la carretera federal Irapuato–Silao, luego de que se reportara un fatal accidente. Este siniestro, por desgracia, dejó al menos dos personas muertas.

De acuerdo con los primeros reportes, los hechos ocurrieron este domingo 4 de enero, alrededor de las 23:30 horas, tiempo local, a la altura de la comunidad El Copal, en el entronque con la carretera de cuota Salamanca–León, en las inmediaciones del Instituto Tecnológico Superior de Irapuato (ITESI). En el sitio, una carreta en la que viajaban peregrinos fue impactada por un camión de transporte de personal que circulaba por la zona.

El accidente ocurrió la noche de este domingo. Foto: Facebook

Trascendió que las víctimas formaban parte de una peregrinación con destino al Cerro del Cubilete, en el estado de Guanajuato, donde se ubica el monumento a Cristo Rey. Los primeros datos indican que los hombres, originarios de Celaya, viajaban a bordo de una carreta tirada por un caballo, como parte de una tradición religiosa que realizan cada año. Lamentablemente, debido a que este transporte no contaba con iluminación (presuntamente), fue impactado por un camión que circulaba a gran velocidad.

El siniestro provocó que al menos tres pasajeros salieran volando y se impactaran contra el pavimento, así como heridas en el caballo. Automovilistas que presenciaron el accidente dieron aviso a las autoridades mediante el sistema de emergencias 911, a lo que se activó el Código Rojo y se movilizaron paramédicos y elementos de la Guardia Nacional División Caminos.

Los socorristas revisaron a las víctimas, sin embargo, señalaron que dos de los ocupantes de la carreta perdieron la vida de forma instantánea, mientras que un tercer hombre resultó gravemente herido, por lo que lo trasladaron a un nosocomio local. Posteriormente, apuntaron que caballo que tiraba la unidad también murió en el lugar.

El perímetro quedó acordonado, lo que ocasionó afectaciones viales temporales, con reducción de carriles y congestión vehicular en el tramo. Más tarde, la escena del siniestro fue entregada a personal de la Fiscalía General del Estado de Guanajuato (FGE), el cual realizó el levantamiento de los cuerpos y recabó indicios que serán integrados la carpeta de investigación correspondiente. A la fecha de publicación de esta nota, no se han reportado personas detenidas por este accidente mortal.

Fuente: Tribuna del Yaqui