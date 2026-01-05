Rescatan a seis hombres secuestrados en Zapopan, Jalisco; hay cinco implicados detenidos

Zapopan, Jalisco.- La Fiscalía del Estado de Jalisco, en coordinación con efectivos de la Guardia Nacional y la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), realizaron un operativo que dio como resultado la localización y liberación de seis hombres que se encontraban privados de su libertad. Las acciones se fundamentaron en las labores de inteligencia e investigación realizadas por la Vicefiscalía en Personas Desaparecidas.

Gracias al seguimiento de diversos datos, las autoridades lograron establecer la posible ubicación de las víctimas, quienes habían sido secuestradas desde el pasado 29 de diciembre. Según consta en las carpetas de investigación, los hechos ocurrieron cerca de la medianoche de dicho día en la colonia San Juan de Ocotán, de Zapopan, cuando sujetos armados a bordo de varios vehículos interceptaron a los afectados.

El despliegue táctico de las fuerzas estatales y federales se concretó el pasado 2 de enero, permitiendo el rescate con vida de los seis jóvenes, cuyas edades oscilan entre los 18 y los 26 años. Fueron localizados al interior de un domicilio situado en el fraccionamiento Capital Norte, también dentro de la demarcación de Zapopan. Durante las diligencias, las autoridades aseguraron dos inmuebles y lograron la detención de cinco presuntos implicados en los hechos.

En un primer operativo realizado en una finca de la zona de El Bajío, fueron aseguradas dos personas Cristian 'N' y Érika 'N'. Posteriormente, en el lugar donde se encontraban las víctimas, se detuvo a Bryan 'N', María 'N' y Armando 'N'. En el sitio del rescate, el personal forense y ministerial aseguró un arma de fuego, cartuchos útiles, esposas y tablas de madera, elementos que fueron integrados a la evidencia.

Tras la liberación y como parte de los protocolos de identificación y revisión de antecedentes, la Fiscalía de Jalisco detectó que una de las víctimas, un hombre de 23 años, contaba con una orden de aprehensión vigente, por el delito de homicidio, por lo cual quedó bajo arresto. Las autoridades informaron que las investigaciones continúan su curso para esclarecer la totalidad de los hechos y determinar la situación jurídica de los cinco detenidos.

