Se incendia nacimiento en una iglesia de Guasave y deja sin vida a hombre en situación de calle

Guasave, Sinaloa.- La noche del domingo 4 de enero de 2026 se registró un trágico caso cuando se registró un incendio originado por un nacimiento colocado dentro de la iglesia del Sagrado Corazón de Jesús, ubicada en el sector Centro de la ciudad de Guasave, Sinaloa. El siniestro provocó una fuerte movilización de corporaciones de seguridad y cuerpos de auxilio, quienes confirmaron la muerte de un hombre en situación de calle a causa del percance.

De acuerdo con información proporcionada por medios locales, el fuego se inició en un inmueble que se ubica por las avenidas Francisco I. Madero y Emiliano Zapata. Testigos del hecho señalaron que una persona, aún sin identificar había ingresado al nacimiento con la intención de resguardarse del frío, esto aproximadamente a las 11:50 horas. Bomberos de Guasave acudieron inmediatamente al llamado para controlar las llamas.

Hasta el momento, se desconoce la causa exacta del incendio; sin embargo, no se descarta que haya sido provocado por un corto circuito en las luces decorativas o por una veladora que el hombre habría derribado accidentalmente mientras dormía, lo que originó las llamas", explicó el portal de noticias Los Noticieristas.

Hombre en aparente situación de calle que falleció calcinado al incendiarse el nacimiento en la Iglesia Sagrado Corazón de Jesús, en #Guasave, no ha sido identificada; el párroco lamentó el hecho y pidió por el eterno descanso de su alma.



Los tragahumo lograron sofocar el incendio, aunque autoridades municipales confirmaron que un civil perdió la vida; sin embargo, no se especificó si el fallecimiento fue a consecuencia de asfixia por inhalación de humo o por lesiones provocadas directamente por el fuego. Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y Movilidad Sustentable de Guasave, por su parte, acordonaron el perímetro con cinta preventiva para facilitar las labores de los cuerpos de emergencia.

Finalmente, personal de la Fiscalía General del Estado (FGE) de Sinaloa se presentó en el sitio para realizar las diligencias correspondientes, así como las primeras indagatorias del lamentable hecho. Versiones extraoficiales señalan que hoy, el occiso, aparentemente de aspecto indigente, dormía junto al nacimiento y no logró ponerse a salvo a tiempo. Finalmente, empleados de una local se encargaron del levantamiento y traslado del cadáver.

Hombre pierde la vida al incendiarse nacimiento en una iglesia de #Guasave

