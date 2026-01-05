Se incendia vivienda en la colonia Olivares de Hermosillo; autoridades investigan causas

Hermosillo, Sonora.- Durante la mañana de este lunes 5 de enero de 2025, alrededor de las 10:30 horas, se registró un incendio en una vivienda ubicada en la colonia Olivares, en el cruce de las calles Ignacio Hernández y Manuel I. Loaiza. De acuerdo con información extraoficial, este siniestro únicamente dejó daños materiales, ya que al momento de que se originó, afortunadamente, no se encontraba ninguna persona al interior del domicilio.

Entre los primeros respondientes se encontraban elementos del Departamento de Bomberos de Hermosillo, quienes acudieron al lugar tras recibir una llamada a la línea de emergencias 911. Hasta el momento de la elaboración de esta nota, se sabe que la situación fue controlada por los llamados tragahumos, y es importante destacar que no se reportaron personas lesionadas ni víctimas derivadas de este hecho, el cual generó momentos de pánico entre vecinos de la zona.

De igual manera, las causas que originaron este incendio continúan siendo desconocidas; sin embargo, se espera que personal especializado determine lo ocurrido mediante los peritajes correspondientes. Asimismo, en el sitio se presentaron elementos de Protección Civil Municipal, quienes realizaron una inspección para verificar si la propiedad puede seguir siendo habitada. En lo que respecta a los daños materiales, hasta el momento no se ha dado a conocer con exactitud el monto de las pérdidas.

En otro hecho de características similares, como te informamos previamente en TRIBUNA, durante las primeras horas de este día fueron trasladados desde el Hospital del Niño y la Mujer, ubicado en Ciudad Obregón, dos de los cinco menores de edad que resultaron con quemaduras de gravedad tras incendiarse una vivienda la semana pasada en inmediaciones de la colonia Leandro Valle, al norte del municipio de Cajeme.

Mientras un infante identificado como Jorge tuvo que permanecer hospitalizado en dicho nosocomio en espera de una mejoría que permita su traslado a un hospital en Estados Unidos, otro de los menores afectados, de nombre Oliver, será llevado a Sacramento, Estados Unidos (EU), a bordo de una ambulancia aérea de la fundación Shriners. Cabe destacar que el pequeño Ángel fue trasladado a la ciudad de Hermosillo a bordo de una ambulancia del Ejército Mexicano.

