Sicarios dan muerte a un hombre al sur de Hermosillo; dejaron tres vehículos abandonados

Hermosillo, Sonora.- Una persona del sexo masculino fue asesinada durante la tarde de este lunes 5 de enero, en la colonia Gala III, al sur de Hermosillo, tras reportarse un ataque armado, lo cual provocó una intensa movilización policiaca en la zona. Los hechos ocurrieron aproximadamente a las 15:00 horas, momento en que las líneas de emergencia recibieron alertas por parte de residentes del sector, quienes informaron haber escuchado una ráfaga de detonaciones.

El suceso tuvo lugar en las inmediaciones de la cerrada De los Claveles y cerrada Bambú. De acuerdo con los testimonios recabados en el lugar, la víctima transitaba por la vía pública cuando fue interceptada por un grupo de sujetos que viajaban a bordo de un automóvil sedán, marca Hyundai, de color blanco. Desde dicha unidad, los agresores abrieron fuego en repetidas ocasiones contra el transeúnte para posteriormente emprender la huida con rumbo desconocido.

Como parte del operativo de búsqueda desplegado tras el ataque, las autoridades localizaron el vehículo Hyundai blanco utilizado en la agresión, el cual fue abandonado calles más adelante con las puertas abiertas. En el mismo perímetro, los agentes hallaron otros dos automóviles en condiciones similares de abandono, una camioneta tipo sedán GMC Acadia de color gris y un sedán Honda Accord con placas de afiliación, los cuales fueron asegurados.

La víctima fue identificada

Posteriormente la identidad de la víctima fue revelada como Gaspar 'N'. Aunque vecinos del sector describieron al fallecido como un hombre de complexión delgada, de entre 30 y 40 años de edad y vestido con ropa casual, las autoridades revelaron que el occiso contaba con un historial delictivo considerable. En sus antecedentes figuran registros por robo, corrupción de menores, así como delitos contra la salud en la modalidad de narcomenudeo.

Uno de los automóviles que quedaron abandonados

La zona fue resguardada por elementos de la Policía Municipal de Hermosillo y de la Policía Estatal de Seguridad Pública (PESP), quienes establecieron un perímetro de seguridad. Personal de Servicios Periciales y de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC) acudió al sitio para realizar el levantamiento de indicios balísticos e iniciar la carpeta de investigación correspondiente. Finalmente, el cuerpo fue trasladado a las instalaciones del Servicio Médico Forense (Semefo).

Fuente: Tribuna del Yaqui