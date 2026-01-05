Sicarios disparan contra bar Matehualita en Monterrey; autoridades activan Código Rojo

Monterrey, Nuevo León.- La violencia no descansa en la ciudad de Monterrey. La noche de este domingo, elementos de diferentes órdenes del Gobierno de Nuevo León (NL), así como oficiales de la Guardia Nacional, desplegaron un operativo de seguridad en el sector Centro de la capital neolonesa, luego de que se reportara un ataque armado contra un establecimiento comercial. Por fortuna, este incidente no dejó heridos ni víctimas mortales.

De acuerdo con los primeros reportes, los hechos ocurrieron la noche del domingo 4 de enero, alrededor de las 21:30 horas, tiempo local en el bar Matehualita, ubicado sobre la avenida Cristóbal Colón, entre las calles Amado Nervo y José Trinidad Villagómez, frente a la Central de Autobuses de Monterrey. En ese punto, al menos dos sujetos armados (hasta ahora no identificados) realizaron varias detonaciones de arma de fuego contra la fachada y el interior del negocio.

Los hechos se reportaron la noche del domingo. Foto: Facebook

Testigos señalaron que los presuntos sicarios arribaron al sitio y, sin mediar palabra alguna con los presentes, dispararon de manera directa contra el inmueble. Posteriormente, se retiraron rápidamente del lugar. Civiles que presenciaron los hechos dieron aviso a las autoridades mediante el Servicio de Emergencias Telefónico 911, a lo que se activó el Código Rojo. Rápidamente llegaron a la escena oficiales de la Policía Municipal, de la Guardia Estatal y de la Guardia Nacional.

Información preliminar indicó que, pese a la agresión, no se registraron personas lesionadas, por lo que no fue necesario el apoyo de paramédicos en el sitio. Por otra parte, trascendió que el ataque podría estar relacionado con presuntos actos de intimidación atribuidos a un grupo delictivo, quienes presuntamente exigirían el pago de cuotas para permitir la operación del establecimiento. Sin embargo, esta versión no ha sido confirmada oficialmente por las autoridades.

Noche violenta en Nuevo León.

Dos sicarios de narcopandilla disparan en antro Matehualita de avenida Colón, frente a Central de Autobuses del centro de Monterrey, por presunto cobro de piso.

Aterrorizan a clientes y empleados, no hay reporte de víctimas.

uD83DuDCFD?Julio Cesar Fdz pic.twitter.com/Q2kYVCnSMm — Jesús Rubén Peña (@revistacodigo21) January 5, 2026

Más tarde, peritos especializados de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Nuevo León (FGJ-NL) realizaron el levantamiento de indicios balísticos en el lugar, los cuales serán integrados a la carpeta de investigación correspondiente. Hasta el cierre de esta edición, no se ha informado sobre personas detenidas en relación con el ataque. Las pesquisas continuarán.

Fuente: Tribuna del Yaqui