Tenía 2 meses desaparecido en Sonora: Hallan cuerpo de Víctor Martín en fosa clandestina

Huatabampo, Sonora.- El colectivo Madres Buscadoras de Sonora informó que, durante las labores de rastreo realizadas este lunes 5 de enero, se realizó el hallazgo de tres cuerpos en un predio ubicado en el municipio de Huatabampo. Los restos humanos fueron localizados en las inmediaciones del ejido Luis Echeverría Zuno, donde se encontraban enterrados en fosas clandestinas ocultas entre los matorrales de la zona.

De acuerdo con el reporte ofrecido por el colectivo, el operativo de búsqueda se desplegó en dicho sector tras recibir una llamada anónima que proporcionó las coordenadas aproximadas del sitio. Durante la jornada de trabajo, las integrantes de la agrupación estuvieron acompañadas por personal de la Comisión de Búsqueda de Personas para el Estado de Sonora, quienes brindaron apoyo logístico y seguridad en el perímetro.

Hasta el momento, se ha logrado confirmar la identidad de una de las víctimas encontradas en el sitio. Se trata del joven Víctor Martín Castro Galaviz, quien contaba con una ficha de búsqueda activa tras haber sido reportado como desaparecido. Según los registros, Castro Galaviz fue visto por última vez el pasado 19 de noviembre de 2025 en la comunidad de Moroncárit, también situada en el municipio de Huatabampo.

Respecto a los otros dos cuerpos localizados en el mismo predio, se informó que permanecen en calidad de desconocidos y están a la espera de los dictámenes periciales para su identificación. Tras el hallazgo, el colectivo dio aviso a las autoridades competentes. Elementos del Servicio Médico Forense (Semefo) acudieron al lugar para realizar el levantamiento de los restos y trasladarlos a sus instalaciones, donde continuarán los protocolos forenses correspondientes.

Fuente: Tribuna del Yaqui