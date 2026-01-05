Tragedia en Durango: Hallan sin vida en el sanitario al padrastro de quinceañera durante festejo

Durango, Durango.- A pesar de que los hechos ocurrieron el sábado 3 de enero de 2026, recientemente se dio a conocer que un hombre terminó con su vida en el municipio de Durango, justo mientras se llevaba a cabo el festejo de XV años de su hijastra. De acuerdo con información de Milenio, este sujeto fue localizado durante la madrugada en el baño del inmueble donde continuaba la celebración.

Fue alrededor de las 03:37 horas cuando se solicitó la presencia de las autoridades locales, así como de cuerpos de emergencia, en la comunidad del poblado Abraham González, luego de que los asistentes se percataran de la situación relacionada con el hoy occiso. En lo que respecta a la víctima, fue identificada como Juan Carlos 'N', de oficio agricultor, quien presuntamente pasó parte de la noche conviviendo y consumiendo bebidas alcohólicas.

Según testimonios de varios testigos, el hombre se levantó de la mesa aproximadamente a las 03:00 horas e ingresó a la vivienda; sin embargo, en ese momento sus familiares no sospecharon nada fuera de lo común y asumieron que únicamente acudiría al sanitario. Lamentablemente, minutos después se escuchó una fuerte detonación de arma de fuego, situación que generó alarma entre los presentes, quienes de inmediato procedieron a comunicarse con la línea de emergencias.

Falleció Juan Carlos 'N'

Una vez que arribaron al sitio, los especialistas observaron a Juan Carlos tendido en el suelo con una herida de carácter mortal y, pese a la pronta intervención de paramédicos de la Cruz Roja, únicamente se pudo confirmar que ya no contaba con signos vitales. Entre los primeros respondientes también se encontraban elementos de la Fiscalía General del Estado de Durango (FGED) y personal de Servicios Periciales, quienes se encargaron del levantamiento del cuerpo y de iniciar las investigaciones correspondientes.

Hasta el momento de la elaboración de esta nota, únicamente se ha dado a conocer que Juan Carlos dejó imágenes relevantes en su teléfono celular, las cuales habrían sido captadas antes de la tragedia. En este medio de comunicación se dará seguimiento a cualquier actualización relacionada con el caso, ya que hasta ahora la principal hipótesis indica que el involucrado terminó con su vida sin que exista la participación de terceras personas.

Fuente: Tribuna del Yaqui