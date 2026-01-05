A uno le decían 'El Poli': Ejecutan a balazos a dos sujetos en una vivienda de García, Nuevo León

García, Nuevo León.- La noche del domingo 4 de enero de 2026 se reportó un nuevo hecho violento en el municipio de García, Nuevo León, el cual dejó como saldo a dos personas del sexo masculino ejecutadas a balazos en la colonia Ampliación Nogales, El Polvorín. Los primeros reportes señalan que al menos dos sujetos armados irrumpieron en un domicilio del sector, en donde atacaron de manera directa a las víctimas.

De acuerdo con información proporcionada por medios locales, los hechos se registraron alrededor de las 22:00 horas, en una vivienda ubicada sobre la calle Manzano, casi esquina con Cerezo. Una vez en el lugar, los agresores accionaron sus armas de fuego en repetidas ocasiones y posteriormente huyeron de la zona con rumbo desconocido. Trascendió que uno de los fallecidos fue identificado como Jesús 'N.', alias 'El Poli', de 48 años de edad, quien era propietario del inmueble.

La segunda víctima no ha sido identificada hasta el momento, y sólo se dijo que es un masculino de entre 30 y 35 años de edad, de complexión media y quien vestía short negro, sudadera gris y tenis blancos", reportó de forma extraoficial el medio Telediario Monterrey.

#Seguridad | Dos hombres fueron asesinados a balazos la noche del domingo en la Colonia Ampliación Nogales en #García



La agresión armada se reportó en la calle Manzano y la calle El Polvorín , a solo tres cuadras de donde el pasado viernes un hombre también fue ejecutado a… pic.twitter.com/PkMaFeD0zT — Alejandro Gonzalez (@AleGon_27) January 5, 2026

Tras ser alertados a través de las líneas de emergencias, paramédicos de Protección Civil Municipal se movilizaron a la ubicación, en donde localizaron a los hombres, quienes presentaban múltiples heridas de bala. Después de varios minutos de valoración, los socorristas confirmaron que los individuos ya no presentaban signos vitales. Por su parte, elementos de la Policía Municipal de García acordonaron y resguardaron el área tras declararse el deceso de ambos sujetos.

Peritos de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Nuevo León arribaron a la zona para llevar a cabo los trabajos de campo, aseguraron aproximadamente ocho casquillos, al parecer de calibre 9 milímetros. Los indicios serán analizados en el laboratorio de Servicios Periciales de la dependencia estatal. Personal de la Agencia Estatal de Investigaciones, adscritos al grupo de Homicidios, realizaron las primeras indagatorias del caso para que los cuerpos fueran trasladados al anfiteatro local.

Fuente: Tribuna del Yaqui