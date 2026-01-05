VIDEO: Detienen a sujeto drogado tras robar patrulla y chocar contra autos en Aguascalientes

Aguascalientes, Aguascalientes.- Un juez de control determinó la vinculación a proceso de un individuo identificado como Francisco 'N', de 33 años de edad, tras acreditarse su probable participación en los delitos de robo calificado y daño doloso. La resolución judicial surge a raíz de los hechos ocurridos en el fraccionamiento Ojocaliente I, de Aguascalientes, donde el sujeto fue arrestado después de que una unidad oficial de la Policía Vial fue sustraída y posteriormente chocada.

De acuerdo con la carpeta de investigación integrada por el Ministerio Público, el suceso se dio cuando un elemento de la Policía Vial atendía un reporte de accidente de tránsito en la vía pública. Según los informes, el oficial bajó de la unidad dejando el motor en marcha y las llaves colocadas en el encendido, circunstancia que fue aprovechada por el imputado. Sin autorización alguna, el sujeto abordó el vehículo y emprendió la huida por diversas arterias del sector.

El recorrido del vehículo oficial finalizó de manera abrupta en el cruce de las avenidas Ojocaliente y Alameda Ojocaliente I. En dicho punto, el conductor perdió el control e impactó la patrulla de frente contra otros automóviles que se encontraban estacionados, ocasionando daños materiales cuantiosos en agravio de dos ciudadanos. El choque activó un operativo de seguridad en la zona, el cual concluyó con la captura del sospechoso tras una persecución.

Durante la revisión preventiva realizada al momento de su aseguramiento, los agentes encontraron entre las pertenencias de Francisco 'N' una pipa con residuos de una sustancia granulada con las características propias del cristal. Los reportes indican que el detenido presentaba signos de encontrarse bajo los efectos de dicha sustancia al momento de los hechos. Tras ser puesto a disposición de la autoridad ministerial, se recabaron los datos de prueba necesarios para judicializar el caso.

Durante la audiencia inicial, la autoridad judicial calificó de legal la detención y avaló la imputación formulada por la representación social. Como resultado, se impuso la medida cautelar de prisión preventiva justificada, por lo que el imputado permanecerá recluido mientras se desarrolla el proceso penal. Asimismo, el juez fijó un plazo de dos meses para el cierre de la investigación complementaria, antes de que se dicte una sentencia definitiva.

