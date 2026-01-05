VIDEO: Solitario gatillero asesina a un hombre en Tepito; dos mujeres resultaron lesionadas

Ciudad de México.- En el marco de las actividades comerciales previas a la celebración del Día de Reyes, durante la tarde de este 5 de enero se registró un ataque armado en la colonia Morelos, perteneciente a la alcaldía Cuauhtémoc, de la Ciudad de México. El suceso tuvo lugar en el cruce de las calles Manuel Doblado y Díaz de León, una zona de Tepito conocida por su alta densidad comercial, especialmente en fechas festivas.

Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) se movilizaron al sitio tras recibir reportes sobre detonaciones de arma de fuego en las inmediaciones de un establecimiento de venta de bebidas alcohólicas. Al arribar al lugar, los uniformados establecieron un perímetro de seguridad para permitir el acceso de los servicios de emergencia y preservar la escena del crimen. paramédicos del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM) llegaron al sitio.

Realizaron la valoración médica de tres personas afectadas por los disparos y confirmaron la muerte de un hombre de 22 años de edad, quien fue localizado con manchas hemáticas en el rostro y ya no presentaba signos vitales al momento de la revisión; el reporte médico indicó que la víctima presentaba heridas de bala en la región dorsal y en el antebrazo izquierdo. Asimismo, el ataque dejó como saldo colateral a dos mujeres heridas.

Una de ellas, de 70 años, fue atendida por una lesión en el costado izquierdo de su cuerpo, mientras que una segunda mujer, de 34 años, recibió atención por una herida en el brazo izquierdo. Ambas fueron estabilizadas en el lugar y posteriormente trasladadas a un centro hospitalario para recibir la atención médica requerida. Material audiovisual que circula en redes sociales, difundido por fuentes periodísticas, documentó los hechos.

Es el momento de la balacera en Tepito, donde un hombre perdió la vida y dos personas resultaron lesionadas.



En la imagen se ve a un sujeto que llega y acciona un arma en varias ocasiones.



Al momento no hay detenidos.



En los videos se observa el momento en que un sujeto llega al lugar y acciona un arma de fuego, lo que provocó la dispersión inmediata de los transeúntes y comerciantes. El entorno del incidente se encontraba concurrido, con presencia de puestos semifijos y vendedores de globos, característicos de la venta de temporada. Cabe destacar que este suceso violento ocurrió mientras se encontraba activo el "Operativo Día de Reyes".

Dicha estrategia de seguridad, implementada por el Gobierno de la Ciudad de México, inició el 3 de enero y concluirá el día 6. Contempla el despliegue de más de 14 mil agentes policiales en las 16 alcaldías, con el objetivo de inhibir la comisión de delitos y salvaguardar la integridad de comerciantes y compradores en zonas de alta afluencia. Tras el ataque, la zona fue resguardada a la espera de los servicios periciales para el inicio de la carpeta de investigación correspondiente.

Esta tarde un hombre fue asesinado a balazos en la Calle Manuel Doblado y Obreros, Colonia Morelos zona de Tepito.



