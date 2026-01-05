Violencia sacude a Culiacán: Asesinan al director de Seguridad y Tránsito Municipal tras emboscada

Culiacán, Sinaloa.- Este lunes 5 de enero de 2025, alrededor de las 08:00 horas, se registró un impactante ataque armado contra el director de la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, Francisco Javier Zazueta Lizárraga, justo sobre la avenida Adolfo López Mateos, en el cruce con la calle Del Olmo, en la sindicatura de Aguaruto, ubicada al poniente de la ciudad de Culiacán, Sinaloa.

De acuerdo con información extraoficial, fue una llamada realizada a través del servicio de emergencias 911 la que ocasionó una fuerte movilización de corporaciones de los tres órdenes de gobierno hacia la ubicación antes mencionada, donde finalmente localizaron al funcionario, quien había sido interceptado por sicarios mientras conducía una camioneta Toyota Tacoma de color blanco. El resultado de este atentado dejó a Francisco Javier gravemente herido, por lo que fue trasladado de inmediato a un hospital cercano.

Lamentablemente, pese a los esfuerzos del personal médico, terminó perdiendo la vida debido a las múltiples heridas producidas por proyectil de arma de fuego que presentaba en distintas partes de su cuerpo. En lo que respecta a la escena, entre los primeros respondientes se encontraban elementos de la Policía Estatal Preventiva, policías municipales de Culiacán y personal del Ejército Mexicano, quienes se encargaron de resguardar el área y evitar la contaminación de evidencias.

Asesinan a Francisco Javier

Por su parte, personal de la Dirección General de Investigación Pericial inició con los trabajos de campo para la recolección de indicios, mientras que policías investigadores de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa se encargaron de realizar las diligencias correspondientes. Posteriormente, una vez que se confirmó oficialmente el fallecimiento, el cuerpo del director de la Policía de Tránsito de Culiacán fue retirado del nosocomio.

Cabe destacar que la camioneta quedó bajo resguardo del Ministerio Público, instancia que posteriormente la trasladará a una pensión oficial de dicha dependencia. Según reportes de medios locales, fueron al menos veinte impactos de bala los que recibió el vehículo de Zazueta Lizárraga; además, la carrocería presentó daños considerables, incluyendo los cristales. Asimismo, al momento de arribar al lugar, los oficiales observaron que la unidad se encontraba estrellada contra un poste de la Comisión Federal de Electricidad.

