Violenta agresión en la Nueva Palmira: Sicarios terminan con la vida de 'El Sol' al sur de Ciudad Obregón

Ciudad Obregón, Sonora.- Una violenta agresión armada registrada la tarde de este lunes 5 de enero de 2026 dejó como saldo un hombre sin vida en la colonia Nueva Palmira, al sur de Ciudad Obregón, cabecera municipal de Cajeme, hecho que generó un fuerte despliegue de corporaciones de seguridad en la zona.

El ataque ocurrió sobre la calle Emeterio Ochoa, en el cruce con Ejército Nacional, donde vecinos del sector reportaron al número de emergencias, 911, múltiples detonaciones de arma de fuego. Al lugar acudieron elementos de distintas corporaciones policiacas, así como paramédicos de la Cruz Roja de Ciudad Obregón, quienes al revisar a la víctima confirmaron que ya no contaba con signos vitales.

La persona fallecida es un joven de entre 25 y 30 años de edad, quien hasta el momento no ha sido identificado de manera oficial. De forma extraoficial, trascendió que era conocido presuntamente con el apodo de 'El Sol'. El cuerpo quedó tendido sobre la vía pública, presentando diversas lesiones producidas por proyectil de arma de fuego.

Un sujeto apodado como 'El Sol' fue ultimado a balazos por sicarios en una violenta agresión armada al sur de Ciudad Obregón

Tras el ataque, se implementó un operativo policiaco en el sector, el cual derivó, de manera preliminar, en la detención de dos hombres y dos mujeres, quienes podrían estar relacionados con este hecho violento. No obstante, dicha información no ha sido confirmada oficialmente por las autoridades hasta la publicación de esta nota, TRIBUNA esta pendiente de la actualización para dar a conocer más detalles.

Personal de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) acudió al sitio para recabar los indicios balísticos, procesar la escena y realizar el levantamiento del cuerpo, el cual fue trasladado por personal del Servicio Médico Forense (Semefo) para la necropsia de ley. Las autoridades señalaron que ya se abrió una carpeta de investigación para esclarecer el móvil del ataque y determinar la responsabilidad de los presuntos involucrados.

Con este homicidio doloso, suman ya seis ejecuciones violentas en Ciudad Obregón en los primeros cinco días de enero de 2026, lo que refleja el inicio de año marcado por hechos de alto impacto en el municipio de Cajeme.

Fuente: Tribuna del Yaqui