Abandonan cuerpo 'embolsado' en panteón de Navolato; lo hallaron en tumba en construcción

Navolato, Sinaloa.- Durante la jornada de este martes, se registró una fuerte movilización de las fuerzas de seguridad en el municipio de Navolato, Sinaloa, debido al hallazgo de una persona fallecida y en estado de putrefacción al interior de un cementerio. Los hechos tuvieron lugar en el panteón de la comunidad de Lo de Sauceda, ubicada en la sindicatura de La Palma, donde fue abandonado el cuerpo embolsado de un masculino.

De acuerdo con los primeros reportes, el descubrimiento se realizó dentro de una tumba que se encuentra actualmente en proceso de construcción. La víctima estaba envuelta en bolsas de plástico de color negro, situación que impidió a las autoridades recabar datos sobre la identidad, vestimenta o rasgos físicos particulares. El protocolo de seguridad se activó tras una llamada recibida en el sistema de emergencias, alertando sobre la presencia del cuerpo.

Como primeros respondientes, agentes de la Policía Municipal de Navolato se trasladaron al sitio para verificar la información. Una vez confirmado el deceso, elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana arribaron para apoyar en las labores de resguardo, estableciendo un cerco perimetral con el objetivo de preservar la escena del crimen y proteger posibles indicios. Posteriormente, se notificó a la Fiscalía General del Estado de Sinaloa.

📍 Navolato | 🗓️ 6 de enero de 2026

Personal de la Dirección General de Investigación Pericial y policías investigadores acudieron para realizar el procesamiento del lugar. Tras concluir las diligencias de campo correspondientes, se efectuó el levantamiento del cuerpo por parte del Servicio Médico Forense (Semefo), el cual fue trasladado a sus instalaciones para la práctica de la necropsia, que permitirá determinar las causas del fallecimiento y lograr confirmar su identidad.

