Al sur de Ciudad Obregón detienen a tres jóvenes armados y con droga; uno apenas tiene 18 años

Ciudad Obregón, Sonora.- Durante un operativo realizado en el municipio de Cajeme, en el sector surponiente, se logró la detención de tres personas que no solo portaban droga en dos bolsas de plástico con aproximadamente 800 gramos de una hierba con características similares a la marihuana, sino que también se aseguró un arma de fuego, cartuchos útiles y un vehículo.

De acuerdo con información extraoficial, en el operativo participaron elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM), en coordinación con personal de la Secretaría de Marina y la Policía Estatal. Las autoridades detectaron una unidad sospechosa mientras realizaban un recorrido de vigilancia preventiva, por lo que los tres niveles de gobierno interceptaron a los presuntos responsables en la calle Asturias, entre Paseo Miravalle y Escocia, en la colonia Villa Fontana.

En cuanto a lo asegurado por las autoridades, se localizó un arma de fuego tipo pistola, con un cargador y cinco cartuchos útiles, además de dos cargadores para fusil AK-47 con un total de 56 cartuchos útiles. Asimismo, los detenidos finalmente fueron identificados como Ángel Tadeo 'N', de 18 años de edad; Irma Guadalupe 'N', de 25 años; y Alexia Elizabeth 'N', de 19 años de edad.

Los jóvenes fueron detenidos

Cabe destacar que los individuos, junto con los objetos asegurados, quedaron a disposición de la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE), instancia que llevará a cabo las investigaciones correspondientes y determinará la situación jurídica de los involucrados. En este medio de comunicación se dará seguimiento a cualquier avance que se registre en las próximas horas y a cualquier pronunciamiento oficial.

En otro asunto, como te informamos ayer en TRIBUNA, la misma dependencia estatal dio a conocer que un juez de control dictó auto de vinculación a proceso en contra de Alfredo 'N', de 41 años de edad, y Jesús Ramón 'N', de 40 años, quienes están presuntamente relacionados con cargos por el delito de narcomenudeo. Los hechos ocurrieron sobre la calle General Rafael Buelna, entre Plan de Iguala y Jesús Murrieta, en la colonia Russo Vogel, en Ciudad Obregón.

Fuente: Tribuna del Yaqui