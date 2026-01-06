Asaltan a una joven de 19 años en Nogales; le quitaron su cartera y le robaron dinero en efectivo

Nogales, Sonora.- En un hecho registrado la noche del lunes 5 de enero de 2026, una joven de 21 años de edad, cuya identidad y datos generales se desconocen, fue víctima de un robo con violencia en la colonia Bellavista, ubicada en la ciudad fronteriza de Nogales, Sonora, así lo reportaron autoridades municipales. El informe policial indica que la víctima se encontraba caminando por calles de la citada demarcación, cuando fue interceptada por su agresor.

De acuerdo con información proporcionada por Seguridad Pública Municipal, los hechos ocurrieron alrededor de las 20:42 horas, momento en el que elementos de la Policía Municipal fueron alertados vía radiofrecuencia del Centro de Control, Comando, Comunicación, Cómputo, Coordinación e Inteligencia (C5), alertándolos para movilizaron a la calle Osos, en donde se alertó sobre la presencia del robo a una persona.

A su llegada, los uniformados se entrevistaron con la parte afectada, quien relató que se dirigía a una tienda de conveniencia y, en ese momento, un hombre le salió al paso y le exigió que le entregara sus pertenencias. Trascendió que el responsable le arrebató la cartera a la fémina, sacó 800 pesos en dinero en efectivo y luego la tiró al suelo para huir del lugar. Hasta el cierre de esta publicación, las autoridades locales no han reportado la detención de ninguna persona.

Asaltan a joven en la colonia Bellavista de Nogales.

Derivado de los hechos, los agentes le leyeron sus derechos como víctima de delito y la orientaron para que interpusiera la denuncia correspondiente ante la autoridad investigadora. Otro hecho similar ocurrió el pasado jueves 1 de enero, cuando un hombre identificado como Benjamín, de 31 años, fue víctima de una agresión física en las inmediaciones de la colonia Conjunto Jardín, situada también en el municipio de Nogales.

El masculino fue internado en el Hospital IMSS Bienestar, hasta donde arribaron policías municipales. En su declaración, la víctima comentó que sujetos lo interceptaron en la vía pública y le mostraron un video en un dispositivo móvil donde aparecía una persona cometiendo un robo y le cuestionaron directamente si él era el sujeto de la grabación. Posteriormente, el afectado negó ser el señalado y fue en ese momento que recibió una brutal golpiza.

Fuente: Tribuna del Yaqui