Ataque armado en el sur de Culiacán: Dan muerte a hombre en calles de la colonia Buenos Aires

Culiacán, Sinaloa.- En una jornada violenta en este martes 6 de enero de 2026, un ataque armado dejó como saldo a un persona del sexo masculino sin vida en calles de la colonia Buenos Aires, ubicada en el sector sur de la ciudad de Culiacán, Sinaloa. Los primeros reportes señalan que el hoy occiso quedó tirado a un costado de una camioneta en una zona de terracería. El violento hecho provocó una fuerte movilización por parte de las autoridades de los tres niveles de gobierno.

De acuerdo con información proporcionada por medios locales, los hechos se registraron alrededor de las 14:15 horas, cuando el Sistema Estatal de Emergencias del 911 alertó el reporte sobre una persona lesionada por proyectil de arma de fuego que se encontraba entre el cruce de las calles De la Memoria y Rodolfo Fierro, muy cerca de la Amado Nervo. El fallecido fue identificado como Hernán de Jesús 'N.', de 35 años de edad, con domicilio cerca del lugar de los hechos.

Las autoridades no han proporcionado información respecto al presunto o presuntos agresores; solo se apreciaba que el cuerpo de la víctima quedó tendido a un costado de una camioneta de color negro que estaba estacionada a las afueras de un domicilio", especificó el portal de noticias Los Noticieristas.

uD83DuDEA8uD83DuDE94| El cuerpo quedó a lado de una camioneta: Ejecutan a balazos a un hombre en la colonia Buenos Aires de #Culiacán pic.twitter.com/4vdz9IUGqC — Luis Alberto Díaz y Los Noticieristas (@noticieristas) January 6, 2026

Luego de recibir el reporte, agentes del Ejército Mexicano y de la Secretaría de Protección Ciudadana (SSPC) se presentaron en el sitio, confirmando la presencia del individuo, quien presentaba impactos de bala en su cuerpo. Minutos más tarde, paramédicos de Cruz Roja Mexicana arribaron al lugar y le brindaron los primeros auxilios a la víctima, pero posteriormente declararon que ya no contaba con signos vitales y se cubrió el cuerpo con una sábana de color azul.

La Fiscalía General del Estado (FGE) de Sinaloa fue notificada sobre el violento hecho, por lo que personal de la Dirección General de Investigación Pericial llevó a cabo los trabajos de campo en la escena del crimen. Por su parte, policías de investigación realizaron las averiguaciones previas para esclarecer los hechos. Una vez concluidas las pesquisas, el cuerpo fue retirado hacia las instalaciones del Servicio Médico Forense (Semefo).

Fuente: Tribuna del Yaqui