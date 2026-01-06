Ataque mortal en Zacatecas: Pitbull mata a niño de cinco años con mordidas en cuello y rostro

Zacatecas, Zacatecas.- La noche del pasado lunes 5 de enero de 2026 ocurrió una tragedia que desde hace horas mantiene en luto a una familia originaria del municipio de Fresnillo, Zacatecas. De acuerdo con información extraoficial, un niño de tan solo cinco años de edad fue brutalmente atacado por un perro de raza pitbull en la calle Toma de Zacatecas, ubicada en la colonia Francisco Villa.

Hasta el momento de la elaboración de esta nota, se desconocen las causas que llevaron al animal a reaccionar de manera tan agresiva, ya que presuntamente se abalanzó contra el menor y lo mordió en repetidas ocasiones, principalmente en el cuello y el rostro. Como dato adicional, se informó que el canino pertenecía a la familia de la víctima, aunque no fue localizado por las autoridades cuando arribaron al lugar de los hechos.

De inmediato, los familiares solicitaron apoyo a través del número de emergencias 911 y, minutos después, acudieron elementos de Protección Civil, paramédicos de la Cruz Roja y agentes de la Dirección de Seguridad Pública municipal. Al llegar al sitio, y debido a que los presentes ya habían logrado separar al animal del menor, los socorristas intentaron controlar la pérdida de sangre del infante, quien en ese momento se encontraba inconsciente y presentaba una hemorragia severa.

El pequeño perdió la vida

Ante la gravedad de las lesiones, el niño fue trasladado de urgencia a un nosocomio, en este caso al Hospital General del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), donde el personal médico hizo todo lo posible por salvarle la vida; sin embargo, lamentablemente falleció a causa de las graves heridas. Frente a este fatídico hecho, la Fiscalía General de Justicia del Estado de Zacatecas abrió una carpeta de investigación para determinar las posibles responsabilidades.

#Seguridad | VIOLENTO Día de Reyes en Sonora: A sangre fría, sicarios matan a balazos a un hombre uD83DuDEA8https://t.co/Uo2qYisWN7 — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) January 6, 2026

En otro asunto, el pasado domingo 4 de enero de 2025 perdió la vida una pareja originaria de la comunidad El Carrizal, perteneciente al municipio de Mexquitic de Carmona, luego de que, mientras viajaban a bordo de una motoneta, intentaron cruzar la carretera a Zacatecas y la unidad fue embestida por una camioneta. Una de las principales hipótesis de las autoridades es que las víctimas no tomaron las precauciones necesarias.



Fuente: Tribuna del Yaqui