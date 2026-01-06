Atoran a sujeto que entró a robar a vivienda de adulto mayor en Saltillo; lo hirió con arma blanca

Saltillo, Coahuila.- Un hombre identificado como Ricardo Alejandro 'N.', de 39 años de edad, fue detenido por presuntamente ingresar a un domicilio para robar en el municipio de Saltillo, Coahuila. Elementos de la Policía Municipal concretaron la aprehensión en una vivienda ubicada sobre la calle de Abasolo, perteneciente en la zona Centro de la localidad. El presunto ladrón fue puesto a disposición de las autoridades correspondientes para definir su situación jurídica.

De acuerdo con información proporcionada por El Siglo de Torreón, los agentes municipales recibieron el reporte sobre un caso de robo a casa-habitación, en donde la víctima, masculino de 90 años, explicó que el detenido irrumpió en su propiedad, lo agredió físicamente con un arma blanca y le causó múltiples lesiones. Después de ser alertados acerca de la situación, personal del Agrupamiento contra Delitos de Alto Impacto tomó conocimiento del caso y se encargó de las investigaciones correspondientes.

Con cámaras particulares y del Centro de Control y Comando, así como con labores de inteligencia, los oficiales ubicaron al individuo señalado y le dieron seguimiento. Tras labores de inteligencia, se logró la detención del probable responsable de robo con violencia contra el nonagenario y fue remitido ante las instancias pertinentes. Se espera que su futuro se defina en las próximas horas, con base en los resultados de las primeras averiguaciones.

Detienen a probable responsable de robar y herir con arma blanca a nonagenario en Saltillo.

Lo detienen por asaltar tienda de autoservicio

En otro caso registrado en Coahuila el pasado martes 25 de noviembre de 2025, pero en la ciudad de Torreón, agentes de la Policía Municipal arrestaron a un sujeto, aún sin identificar, por presuntamente cometer un robo con violencia contra unos empleados de una tienda de autoservicio que se sitúa en la intersección de la calzada Saltillo 400 y la calle Paseo de la Colina, en donde empleados del lugar reportaron haber sido víctimas de un robo violento.

Según lo estipulado en el respectivo reporte policial, los hechos se registraron a las 22:30 horas aproximadamente, cuando las líneas de emergencias del 911 recibieron una alerta sobre un asalto en el establecimiento en cuestión. Uno de los reportantes señaló que el detenido y su cómplice ingresaron a la tienda, aunque el detenido fue quien amedrentó con un objeto punzocortante a los trabajadores para que le entregaran sus pertenencias, por lo cual uno de ellos accedió a hacerlo.

Fuente: Tribuna del Yaqui