Buscan en Empalme a Argenis Octavio Medina Gutiérrez; viajaba en su camioneta y desapareció

Empalme, Sonora.- La Comisión de Búsqueda de Personas para el Estado de Sonora difundió la ficha de búsqueda para localizar a Argenis Octavio Medina Gutiérrez, un hombre de 38 años de edad que se encuentra en calidad de desaparecido desde el pasado martes 30 de diciembre de 2025. De acuerdo con la información oficial, el individuo fue visto por última vez en el municipio de Empalme, Sonora, sin que hasta el momento se tengan datos sobre su posible paradero.

En redes sociales, familiares de Argenis Octavio explicaron que circulaba a bordo de una camioneta de color gris y de la marca Ford Ranger, muy probablemente modelo 1993–1997. Según la ficha que proporcionó la dependencia estatal, el masculino presenta piel blanca, complexión delgada, cabello castaño oscuro y corto, así como ojos de color café. Mide aproximadamente 1.70 metros de estatura y pesa alrededor de 70 kilogramos, características que pueden facilitar su identificación.

La Comisión de Búsqueda Para el Estado de Sonora solicita apoyo para localizar a ARGENIS OCTAVIO MEDINA GUTIÉRREZ. Cualquier información, al correo o teléfono: -66222297369 La información será usada de manera anónima.", se puede leer en la publicación que compartió el organismo en redes sociales.

Con respecto a sus señas particulares, la institución de búsqueda detalló que cuenta con una cicatriz por cirugía en la región abdominal, dato relevante para su posible reconocimiento en caso de algún tipo de avistamiento. Las autoridades de Sonora indicaron que cualquier información, por mínima que parezca, podría resultar determinante en su pronta localización, por lo cual se hace énfasis en la importancia en la colaboración ciudadana en estos casos.

Cabe mencionar que en caso de contar con cualquier dato relevante, la Comisión de Búsqueda de Personas para el Estado de Sonora tiene habilitada la línea telefónica 662 229 7369 y el correo electrónico institucional comisiondebusquedasonora@sonora.gob.mx. Es importante mencionar que toda información será manejada con estricta confidencialidad, con la intención de proteger la identidad del reportante y brindar certeza a la familia de Argenis Octavio Medina Gutiérrez.

