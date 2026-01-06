Capturan a 'El Gordo', presunto líder de La Barredora en Puebla, junto a ocho cómplices

Puebla, Puebla.- Una movilización de autoridades federales y estatales permitió la detención de nueve personas en el municipio de Tecamachalco, Puebla. Los detenidos son señalados como presuntos integrantes de la célula delictiva conocida como La Barredora, una estructura operativa vinculada al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en la región. La información fue confirmada este martes 6 de enero durante una conferencia de prensa ofrecida por el Gobierno de Puebla.

Idamis Pastor Betancourt, titular de la Fiscalía General del Estado (FGE), detalló que el aseguramiento se produjo tras un operativo en el que participaron elementos de la Secretaría de Marina (Semar), la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), la Guardia Nacional, así como agentes de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) y la propia Fiscalía estatal. Según el reporte, durante la acción en Tecamachalco, las fuerzas de seguridad fueron blanco de una agresión armada.

Los agentes repelieron el ataque, logrando controlar la situación y proceder con el arresto de los implicados sin que se reportaran bajas por parte de las autoridades. La Secretaría de Seguridad Pública de Puebla identificó a los detenidos como Eduardo 'N', alias 'El Gordo'; Alex Rigoberto 'N', alias 'El Temach'; además de Paulino 'N', Ernesto Brayan 'N', Miguel Ángel 'N', Cristian 'N', Javier 'N', Uriel Hilario 'N' y José Miguel 'N'.

Reportes de la prensa local apuntan a que Eduardo 'N', alias 'El Gordo', fungiría como uno de los líderes de este grupo en la zona. Cabe destacar que la estructura del grupo es diversa, ya que cinco de los arrestados son originarios de otras entidades federativas, específicamente de Baja California Sur, Veracruz y Oaxaca. Durante las diligencias, se aseguraron elementos probatorios significativos que vinculan a los sospechosos con la delincuencia organizada.

Golpe al crimen en Tecamachalco: nueve presuntos delincuentes detenidos tras operativo interinstitucional. Marina, Defensa, GN, SSP y Fiscalía aseguraron armas, drogas y vehículos. En Puebla, la coordinación da resultados y la ley se hace valer.@Gob_Puebla @armentapuebla_ pic.twitter.com/V1Z4dR0DtX — Todocholula (@TodoCholulaMX) January 7, 2026

Las autoridades incautaron dos vehículos y un arsenal compuesto por siete armas de fuego, seis de ellas largas, siete cargadores y seis cartuchos útiles. Asimismo, se decomisaron ocho chalecos tácticos que portaban siglas alusivas al CJNG, lo cual refuerza la hipótesis de su conexión con dicha organización criminal. En cuanto a delitos contra la salud, el reporte destaca el aseguramiento de más de mil dosis de diversas sustancias ilícitas, incluyendo crystal, cocaína, piedra, heroína y marihuana.

La fiscal Pastor Betancourt puntualizó que los nueve sujetos fueron puestos a disposición de la autoridad competente y enfrentarán cargos por homicidio en grado de tentativa, portación ilegal de arma de fuego y delitos contra la salud, entre otros ilícitos que se deriven de las investigaciones en curso.

Fuente: Tribuna del Yaqui