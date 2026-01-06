Catean casa usada como casino clandestino en Hermosillo; incautaron 10 máquinas tragamonedas

Hermosillo, Sonora.- Fuerzas de seguridad de los tres niveles de Gobierno realizaron una diligencia judicial el pasado 30 de diciembre de 2025, la cual resultó en el aseguramiento de material presuntamente irregular en un domicilio de Hermosillo. El operativo se desplegó en la colonia Sahuaro, sobre la calle De los Seris. Esta acción obedeció al cumplimiento de una orden de investigación previamente autorizada.

Esto se hizo para dar seguimiento a reportes sobre conductas que podrían contravenir las normativas vigentes en materia de juegos y sorteos. Para la ejecución de esta diligencia, se activó un protocolo de coordinación que involucró a elementos de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC), la Policía Municipal de Hermosillo y la Policía Estatal de Seguridad Pública (PESP).

Asimismo, se contó con el respaldo de fuerzas federales, incluyendo la participación de la Guardia Nacional (GN) y efectivos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), garantizando así la seguridad perimetral durante el procedimiento. Al ingresar al inmueble, respetando los protocolos legales establecidos para los cateos, el personal operativo localizó un total de 10 máquinas tragamonedas que se encontraban instaladas y en funcionamiento al interior del lugar.

Dichos dispositivos fueron asegurados como evidencia material. Todos indicios recolectados fueron trasladados y puestos a disposición del Agente del Ministerio Público competente. Será esta instancia la encargada de integrar la carpeta de investigación correspondiente para deslindar responsabilidades y determinar la situación legal de los propietarios o encargados del inmueble.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES), a través de la AMIC, reafirma su compromiso de combatir actividades ilícitas mediante acciones conjuntas, fortaleciendo la legalidad y la seguridad en la capital del Estado", se lee en el comunicado.

