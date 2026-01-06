Choque de pick up contra barrera metálica provoca cierre de carretera Guaymas - Hermosillo

Guaymas, Sonora.- Un fuerte accidente vehicular sucedió la tarde de este martes 6 de enero, a la altura del kilómetro 161 de la carretera federal México 15, en el tramo Hermosillo - Guaymas. El percance provocó una intensa movilización de los cuerpos de rescate y de seguridad, afectado directamente al flujo vehicular en la concurrida vía. El vehículo involucrado es una camioneta tipo pick up de color blanco, en la que viajaba una sola persona.

De acuerdo con los primeros reportes, la unidad chocó directamente contra la barrera metálica de contención, por motivos que se desconocen. Debido a la fuerza del impacto, la estructura metálica atravesó la carrocería del automóvil, lo que complicó la situación para el ocupante. Testigos que circulaban por el área señalaron que el conductor, un hombre cuya identidad no ha sido revelada, quedó atrapado entre los restos del vehículo.

Las personas presentes indicaron que la víctima presentaba lesiones considerables en una de sus extremidades inferiores y permanecieron en el sitio brindando apoyo inicial mientras arribaban las unidades de auxilio. Para atender la emergencia, acudieron paramédicos de Caminos y Puentes Federales (Capufe) y elementos del cuerpo de Bomberos, quienes trabajan en las labores de rescate y atención prehospitalaria.

Hay aproximadamente un kilómetro de fila@GN_Carreteras pic.twitter.com/Gt8XuYUwdG — Águeda Barojas (@AguedaBarojas) January 6, 2026

Asimismo, personal de la Guardia Nacional se hizo presente para asegurar el perímetro y gestionar el control del tráfico, el cual registra largas filas y un avance lento debido al cierre parcial de la carretera. Ante esta situación, Protección Civil de Sonora emitió un comunicado alertando a la ciudadanía por el cierre del camino y exhortó a los conductores a reducir la velocidad y prever tiempos de viaje más largos en dicha área.

Debido a un accidente en el kilómetro 161 de la carretera Hermosillo - Guaymas, con saldo de una persona lesionada, hay tránsito lento en la zona. Se recomienda precaución y atender las indicaciones de las autoridades presentes en el lugar", se lee en redes sociales.

Se recomienda precaución y atender las indicaciones de las autoridades presentes en el lugar. pic.twitter.com/QhLYBcGNX2 — Protección Civil Sonora (@cepcsonora) January 6, 2026

Fuente: Tribuna del Yaqui