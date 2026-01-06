Crueldad animal en Tijuana: Cae pareja que asesinó a golpes a perrita y la ocultó en maleta

Tijuana, Baja California.- En un operativo que se extendió por más de 9 horas, la Fiscalía General del Estado de Baja California (FGEBC) cumplimentó una orden de aprehensión contra un hombre y una mujer señalados como presuntos responsables de la muerte de Chata, una perra de raza pitbull. Los hechos, ocurridos en la colonia Otay Jardín, de la ciudad de Tijuana, donde presuntamente la pareja mató a golpes a la mascota de 6 años.

La detención se concretó la noche del domingo 4 de enero, tras una movilización que involucró a elementos de la Policía Municipal de Tijuana, la Guardia Nacional y agentes de la propia Fiscalía estatal. La magnitud del despliegue policial en una zona residencial generó inquietud entre los habitantes, quienes cuestionaron la demora para ejecutar una acción legal que había sido solicitada con urgencia días atrás.

El caso se remonta al pasado 27 de diciembre, fecha en que, cerca de las 5:00 horas (local), residentes de la zona reportaron haber escuchado agresiones físicas contra el animal. Según los testimonios recabados e integrados en la investigación, el ahora detenido habría golpeado con un tubo y bate a la canina hasta provocarle la muerte. Se señala que el cuerpo del animal fue ocultado en una maleta y abandonado en un área cercana a la colonia.

Vecinos describieron a Chata como un animal de temperamento noble y tranquilo, que había convivido con el presunto agresor durante años. El proceso para lograr la detención enfrentó diversos obstáculos burocráticos. Inicialmente, al intentar reportar el suceso a la línea de emergencias 911, los testigos fueron remitidos a la Dirección de Control Animal Municipal, lo que retrasó la intervención elementos policiales.

Días después, agentes de la FGEBC acudieron al domicilio, pero determinaron que, ante la ausencia del cadáver del animal como evidencia física, la denuncia no procedía en ese momento, limitándose a entregar un citatorio. Esta situación se tradujo en complicaciones de seguridad para los testigos. Una de las denunciantes se vio obligada a abandonar su casa tras recibir amenazas directas por parte del presunto responsable.

Ante la falta de avances y el riesgo latente, los vecinos optaron por difundir videos del que ocurría en redes sociales, buscando visibilizar el caso. La viralización del material y la ayuda de la organización civil Abogados Animalistas México, quienes documentaron en tiempo real las inconsistencias del operativo mediante transmisiones en vivo, fueron factores importantes para agilizar la respuesta judicial.

Durante la diligencia del domingo, que se prolongó considerablemente, se evidenciaron las tensiones entre la comunidad y los servidores públicos. Mientras se aseguraba el perímetro y se procedía a la captura de los sospechosos, diversos ciudadanos y activistas presentes exigieron a los representantes de los tres órdenes de gobierno una mayor celeridad y seriedad en la integración de carpetas de investigación por crueldad animal.

Argumentaron que los protocolos actuales aún presentan deficiencias para garantizar la justicia. Los detenidos fueron puestos a disposición de la autoridad judicial correspondiente para determinar su situación legal y enfrentar los cargos por los delitos que se les imputan.

