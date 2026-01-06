Detienen a alcalde de Cintalapa, Chiapas; enfrenta cargos por corrupción y abuso de autoridad

Cintalapa, Chiapas.- El pasado lunes 5 de enero de 2026, la Fiscalía General del Estado de Chiapas confirmó la detención de Ernesto 'N', presidente municipal de Cintalapa de Figueroa, a quien se le acusa de presuntos vínculos con grupos criminales. Sin embargo, no es el único señalamiento en su contra, ya que también enfrenta cargos por ejercicio abusivo de funciones, abuso de autoridad, actos de corrupción y malversación de recursos públicos.

De acuerdo con la información emitida en un comunicado oficial, en este operativo participaron la Secretaría de Seguridad del Pueblo, la Fuerza de Reacción Inmediata Pakal, la Fiscalía General de la República y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Gobierno de México. Las autoridades lograron obtener una orden de aprehensión contra el funcionario por su probable responsabilidad en los delitos antes mencionados.

"Asimismo, se integra una carpeta de investigación adicional en contra del imputado, quien fungía como presidente municipal de Cintalapa, por la posible vinculación con grupos criminales", señala un fragmento del documento. En el mismo texto se dejó en claro que "no se permitirán actos que laceren al pueblo chiapaneco" e independientemente del cargo que ostente una persona, "será investigada y presentada ante la justicia".

Por su parte, la Secretaría de Seguridad del Pueblo también se pronunció sobre el caso y, como dato adicional, aseguró que el proceso se llevó a cabo en estricto apego a la ley, a partir de un mandato emitido por el Juez de Control competente y conforme a los procedimientos legales establecidos. Es importante destacar que Ernesto 'N' fue puesto a disposición de la autoridad correspondiente, la cual determinará su situación jurídica conforme a derecho.

"La Secretaría de Seguridad del Pueblo reitera a la ciudadanía que en Chiapas la ley se cumple, que nadie está por encima de la ley y que la seguridad pública se ejerce con institucionalidad, transparencia y sin pactos de impunidad. Este gobierno de la Nueva ERA mantiene una política clara: ¡quien abuse del poder, enfrenta la justicia! La seguridad, la legalidad y la confianza social no se negocian", concluyó el comunicado.

