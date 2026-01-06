Durante Día de Reyes, localizan cuerpo sin vida de un bebé dentro de una mochila en Iztapalapa

Iztapalapa, Ciudad de México.- En este Día de Reyes, celebrado el 6 de enero, a pesar de ser una fecha asociada a la unión y la paz, se han registrado lamentables hechos violentos en distintos puntos de la República Mexicana. Lamentablemente, la alcaldía Iztapalapa, ubicada en la Ciudad de México, no fue la excepción, ya que durante esta jornada se realizó un macabro hallazgo que ha generado consternación entre los habitantes de la zona.

De acuerdo con información del medio Milenio, fueron vecinos quienes localizaron una mochila negra recargada sobre una piedra, dentro de la cual se encontraba el cuerpo de un bebé envuelto en una cobija. Es importante señalar que el hallazgo ocurrió específicamente sobre el Camino Viejo a las Vías, en la colonia Desarrollo Urbano Quetzalcóatl. Hasta el momento de la elaboración de esta nota, se desconoce quién o quiénes son los responsables de este crimen.

Al percatarse de que se trataba de un menor de edad, los transeúntes se comunicaron de inmediato al número de emergencias 911. Minutos después, arribaron al lugar elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), así como personal del Centro Regulador de Urgencias Médicas (CRUM), quienes tras revisar al menor confirmaron que ya no contaba con signos vitales y concluyeron que, aparentemente, la causa de la muerte fue asfixia.

El mismo medio señaló que el predio donde fue localizado el cuerpo es de carácter privado; sin embargo, los encargados permiten el acceso mediante una cuerda. No obstante, uno de los principales obstáculos para la investigación es que en la zona no existen cámaras de videovigilancia cercanas. En este medio de comunicación estaremos atentos al desarrollo de las indagatorias que ya iniciaron las autoridades para esclarecer las circunstancias de este hecho.

En otro caso de características similares, el pasado 26 de diciembre de 2025 un bebé fue abandonado al interior de una jardinera en una iglesia del Estado de México, específicamente en el municipio de Tultitlán. Posteriormente, el 27 de diciembre, el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado emitió un comunicado en el que informó que el menor presenta una evolución favorable en el Hospital Regional Bicentenario de la Independencia.

