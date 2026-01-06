Ejecutan a balazos a dos hombres en una taquería al oriente de Culiacán; uno ya fue identificado

Culiacán, Sinaloa.- Durante la tarde de este martes 6 de enero de 2026 se registró un doble homicidio en una taquería ubicada en la colonia Guadalupe, en el sector oriente de la ciudad de Culiacán, Sinaloa. La agresión armada ocurrió en el área de baños del establecimiento y dejó como saldo a dos personas del sexo masculino sin vida, generando pánico entre el personal y los clientes, por lo que se desplegó una intensa movilización policial y militar en la zona.

De acuerdo con información proporcionada por medios locales, los hechos se suscitaron después de las 13:00 horas en un negocio situado por la calle Río Mocorito, a unos cuantos metros de la avenida Nicolás Bravo. Trascendió de manera preliminar que uno de los occisos fue identificado como Jhonny Jaziel 'N.', mientras que el otro se encuentra en calidad de desconocido. Sujetos armados irrumpieron en el lugar y dispararon contra las víctimas.

Hasta el momento se desconoce si las personas que perdieron la vida en el ataque se encontraban comiendo en el lugar o si corrieron para refugiarse al interior del establecimiento de tacos", explicó el portal de noticias Los Noticieristas.

uD83DuDE94uD83DuDEA8 Quedaron en el baño: Ejecutan a balazos a dos personas al interior de una taquería en la colonia Guadalupe de #Culiacán pic.twitter.com/gxsmZjj57r — Luis Alberto Díaz y Los Noticieristas (@noticieristas) January 6, 2026

Aproximadamente a las 13:20 horas, testigos del hecho se comunicaron a las líneas de emergencia del 9-1-1 y solicitaron apoyo de las autoridades competentes, por lo que elementos de la Policía Municipal y del Ejército Mexicano acudieron al llamado. El perímetro quedó acordonado con cinta amarilla para preservar la escena del crimen y posteriormente los uniformados solicitaron la intervención por parte de la Fiscalía General del Estado (FGE) de Sinaloa.

Personal de la Dirección General de Investigación Pericial llevó a cabo los trabajos de campo, a la vez que policías de investigación se encargaron de cumplir con las primeras indagatorias del caso. Una vez concluidas las pesquisas, peritos de la dependencia estatal se encargaron de levantar y trasladar el cadáver a las instalaciones del Servicio Médico Forense (Semefo), donde se le practicará la autopsia de ley y quedará bajo resguardo hasta que sea reclamado legalmente por sus familiares.

Ya fue identificado uno de los fallecidos en ataque armado en la taquería “El Champion” en la colonia Guadalupe de #Culiacán uD83CuDF2EuD83DuDEA8 pic.twitter.com/IdRNNiGZ85 — Luis Alberto Díaz y Los Noticieristas (@noticieristas) January 6, 2026

