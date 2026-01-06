Elemento de la Guardia Nacional es hallado con golpes al sur de Culiacán; fue privado de la libertad

Culiacán, Sinaloa.- La noche del pasado lunes 5 de enero de 2026 fue hospitalizado un elemento de la Guardia Nacional, quien presentaba diversos golpes en distintas partes del cuerpo. De acuerdo con reportes de medios locales, el hombre fue localizado por sus propios compañeros a la orilla de la carretera México 15, cerca del entronque de la Laguna Colorada, al sur de Culiacán, en el estado de Sinaloa.

El uniformado fue identificado como Ramón, de 30 años de edad, y se presume que antes de ser encontrado gravemente herido fue privado de la libertad por sujetos desconocidos en la sindicatura de Costa Rica. Posteriormente, los agresores lo golpearon y, tiempo después, lo abandonaron a su suerte en el sitio antes mencionado. Hasta el momento de la elaboración de esta nota, se desconoce su estado de salud.

Al nosocomio acudieron elementos de la Fiscalía General del Estado (FGE) para iniciar las investigaciones correspondientes y abrir una carpeta de investigación que permita dar con los responsables. Cabe destacar que hasta ahora no se reportan personas detenidas ni sospechosos; sin embargo, en este medio de comunicación se dará seguimiento a cualquier avance que se registre en las próximas horas.

No hay detenidos

La violencia continúa generando preocupación en la localidad, ya que cada vez son más frecuentes las denuncias por levantones, homicidios, desapariciones y robos con violencia. En este contexto, la noche del pasado domingo 4 de enero de 2026, un hombre identificado como Zamir, de 51 años de edad, fue víctima de un ataque armado en el fraccionamiento Los Ángeles, sobre la carretera a Imala y el bulevar California.

De acuerdo con los primeros reportes, los involucrados viajaban a bordo de una camioneta Nissan Frontier de color negro cuando fueron interceptados. Mientras la identidad de uno de ellos permanece como un misterio, Zamir fue trasladado a un hospital de la ciudad de Culiacán, donde lamentablemente perdió la vida durante la tarde del lunes 5 de enero de 2026. Personal de la Fiscalía General del Estado (FGE) se encargará de las diligencias correspondientes para que el cuerpo sea trasladado al Servicio Médico Forense (Semefo), donde se le practicará la necropsia de ley.

