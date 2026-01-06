Enfrentamiento entre personal de la FGE y civiles armados deja una joven lesionada en Navolato

Navolato, Sinaloa.- La tarde del lunes 5 de enero de 2026 se registró un enfrentamiento armado entre agentes de la Fiscalía General del Estado (FGE) de Sinaloa y civiles armados en la sindicatura de Villa Juárez, perteneciente al municipio de Navolato, Sinaloa. El violento hecho dejó como saldo a una persona del sexo femenino lesionada por proyectil de arma de fuego, aparentemente se trataría de una víctima colateral.

De acuerdo con información proporcionada por medios locales, los hechos se registraron alrededor de las 17:30 horas sobre el cruce de la avenida 2 y la calle 7, muy cerca del entronque de las carreteras La 20 y La 50, en la mencionada sindicatura. La afectada fue identificada preliminarmente como Ana Luisa 'N.', de 19 años de edad, quien requirió ser trasladada a un hospital cercano para recibir atención médica especializada, aunque se desconoce su estado de salud.

Luego de que se efectuaran varias detonaciones de arma de fuego, los presuntos delincuentes emprendieron la huida con rumbo desconocido, y el personal de la fiscalía permaneció en el sitio después de que una joven, identificada como Ana Luisa 'N-', de 19 años de edad, recibiera impactos de arma de fuego, por lo cual se solicitó el apoyo de los cuerpos de emergencia", explicó el portal de noticias Línea Directa.

Trascendió extraoficialmente que se trata de personal del Grupo Especializado en Robo de Vehículos, adscrito a la Fiscalía General del Estado, los cuales sostuvieron un enfrentamiento con un grupo de sujetos armados. En el lugar de los hechos quedó abandonada una camioneta color gris que presentaba múltiples impactos de bala en su carrocería, misma que presuntamente era propiedad de los delincuentes que agredieron a las autoridades.

Lunes violento en Sinaloa

Derivado de los hechos delictivos registrados el lunes 5 de enero, la Fiscalía General del Estado contabilizó un homicidio doloso y un homicidio por agresión a autoridad, este último caso relacionado con el asesinato a balazos de Francisco Javier Zazueta Lizárraga, director de la Unidad de Vialidad y Tránsito Municipal de Culiacán. El mando policíaco fue interceptado y ejecutado sobre la avenida Adolfo López Mateos, situada en la sindicatura de Aguaruto.

Fuente: Tribuna del Yaqui