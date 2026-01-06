Era 'La China': Hallan muerta a mujer transexual en su cuarto de madera y cartón en Nuevo León

Apodaca, Nuevo León.- La mañana de este martes 6 de enero de 2026 se reportó el hallazgo sin vida de una mujer transexual en el interior del pequeño cuarto de madera y cartón, en donde aparentemente vivía, el cual se encuentra a un costado del arroyo Topo Chico, en las inmediaciones del municipio de Apodaca, Nuevo León. De forma preliminar se indicó que la víctima no presentaba visibles huellas de violencia al momento de ser encontrada.

De acuerdo con información proporcionada por Telediario Monterrey, los hechos ocurrieron alrededor de las 09:00 horas, cuando se registró la localización sin vida de 'La China', como apodaban a la hoy occisa, bajo el puente de la autopista Periférico, atrás del fraccionamiento Triana y a unos 600 metros de la antigua carretera Agua Fría. La persona fue reconocida por un habitante de este predio irregular, aunque aún no ha sido identificada oficialmente.

El entrevistado aseveró que, desde hacía unas tres o cuatro semanas, 'La China' manifestó diversos malestares, e inclusive en algunas ocasiones estuvo en cama aparentemente por problemas relacionados con una infección estomacal. Relató que la mujer transexual se ganaba la vida relacionándose con traileros y diversas personas que solían desplazarse por el periférico", explicó el medio anteriormente.

El mismo testigo, un hombre de origen centroamericano, relató a las autoridades que observó a la fallecida la noche del lunes 5 de enero, presentando condiciones delicadas de salud. Durante la mañana de este martes, al momento de irla a buscar para recolectar leña, se percató de que tenía leves signos de vida. El lamentable suceso desplegó una intensa movilización por parte de autoridades de los distintos niveles de gobierno.

Elementos de la Policía Municipal de Apodaca acudieron a la zona para delimitar y resguardar el área, mientras que personal de la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI) se encargó de las diligencias correspondientes para esclarecer los hechos. Una vez culminadas las pesquisas, el cadáver fue retirado y trasladado al anfiteatro local, en donde se le practicará la necropsia de ley para determinar las causas de su fallecimiento.

