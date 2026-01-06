Fatal ACCIDENTE rumbo al Aeropuerto de Monterrey: Hombre muere tras ser atropellado

Guadalupe, Nuevo León.- La noche de este lunes 5 de enero de 2026, un hombre perdió la vida en inmediaciones del Aeropuerto Internacional de Monterrey, luego de ser atropellado cuando intentaba cruzar la Autopista en el tramo que une a los municipios de Guadalupe y Apodaca. El incidente generó una intensa movilización de cuerpos de auxilio y autoridades, así como afectaciones momentáneas a la vialidad.

De acuerdo con los primeros reportes, el accidente se registró minutos antes de las 21:00 horas, tiempo local, a la altura de la avenida Ruiz Cortines, una zona de flujo vehicular constante y con carriles de alta velocidad. La víctima, un hombre de aproximadamente 30 años de edad, habría intentado cruzar la autopista cuando fue impactado por un vehículo que circulaba en dirección al Aeropuerto.

Los hechos ocurrieron la noche de este lunes.

Tras el impacto, el cuerpo del hombre quedó tendido en el camellón central de la vialidad. Automovilistas que vieron los hechos dieron aviso a las autoridades mediante el Servicio de Emergencias Telefónico 911, a lo que se activó el Código Rojo. Rápidamente llegaron a la escena oficiales de la Policía Municipal, de Protección Civil, paramédicos y personal de la Guardia Nacional División Caminos, quienes revisaron el sitio.

Versión del conductor involucrado

El conductor del vehículo, identificado como Iván G., de 31 años de edad, quien manejaba un automóvil Kia K4 color gris, permaneció en el lugar y proporcionó su versión a las autoridades. Según refirió, circulaba por el carril de alta velocidad cuando el peatón presuntamente se lanzó de manera repentina contra su unidad, lo que le habría impedido realizar una maniobra para evitar el atropellamiento.

Esta declaración ya fue integrada a la carpeta de investigación correspondiente para determinar con precisión cómo ocurrieron los hechos y deslindar responsabilidades.

Personal de vialidad resguardó la zona para prevenir nuevos accidentes y permitir el trabajo de las autoridades. Posteriormente, agentes ministeriales y peritos de Servicios Periciales arribaron para realizar las diligencias correspondientes, incluyendo el levantamiento del cuerpo y la recolección de indicios. Las autoridades informaron que las investigaciones continuarán para esclarecer las circunstancias exactas del siniestro.

Fuente: Tribuna del Yaqui