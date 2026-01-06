Fue a comprar juegues para Día de Reyes y no volvió: Sicarios ejecutan a un hombre en León

León, Guanajuato.- La violencia no descansa en México, ni en la víspera de fechas tan significativas como lo es el Día de Reyes. La noche de este lunes 5 de enero, elementos de diferentes órdenes del Gobierno de Guanajuato, así como oficiales del Ejército mexicano, desplegaron un operativo de seguridad en un complejo comercial al poniente de la ciudad de León, luego de que se reportara una agresión armada en un estacionamiento.

Este violento hecho ocurrió frente a decenas de familias que realizaban compras previas al Día de Reyes. De acuerdo con los primeros reportes, los hechos ocurrieron este lunes, alrededor de las 21:00 horas, tiempo local, en el estacionamiento de una tienda Bodega Aurrerá ubicada en Plaza Morelos, sobre el libramiento José María Morelos, en la colonia Los Murales.

Los hechos ocurrieron la noche de este lunes afuera de un supermercado. Foto: Facebook

En ese punto, un hombre hasta ahora no identificado fue atacado a balazos cuando salía del establecimiento con varias cajas de juguetes que había adquirido momentos antes.

Testigos que escucharon las detonaciones de arma de fuego, dieron aviso a las autoridades mediante el número de Emergencias 911, a lo que se activó el Código Rojo. Agentes de la Policía Municipal y paramédicos de la Cruz Roja Mexicana fueron los primeros en llegar al lugar, donde encontraron a un masculino tirado y con varias lesiones en el cuerpo; los socorristas revisaron a la víctima, no obstante confirmaron que ya no presentaba signos vitales.

En el sitio fueron localizados varios casquillos percutidos, los cuales quedaron asegurados como indicios para la investigación. Elementos de la Policía Municipal de León acordonaron el área para preservar la escena del crimen, lo que ocasionó el cierre temporal del estacionamiento e impidió la salida de clientes y vehículos durante varios minutos. Posteriormente se sumaron al operativo efectivos de la Guardia Nacional y de las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado.

#Seguridad | VIOLENTO Día de Reyes en Sonora: A sangre fría, sicarios matan a balazos a un hombre uD83DuDEA8https://t.co/Uo2qYisWN7 — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) January 6, 2026

Fiscalía inicia investigación por homicidio

La Unidad Especializada en Investigación de Homicidios de la Fiscalía General del Estado de Guanajuato (FGE) tomó conocimiento de los hechos y quedó a cargo de las indagatorias correspondientes. Personal pericial realizó el levantamiento del cuerpo y la recolección de evidencias para integrar la carpeta de investigación y esclarecer el móvil del ataque. A la fecha de publicación de esta nota, no se han reportado personas detenidas.

Fuente: Tribuna del Yaqui