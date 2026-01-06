FUERTE VIDEO: Investigan a automovilista que atropelló a varios perros y huyó en Cananea

Cananea, Sonora.- La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) reveló este martes que abrió una carpeta de investigación enfocada en el delito de maltrato animal, tras los acontecimientos registrados el pasado 1 de enero en el municipio de Cananea. Las autoridades tomaron cartas en el asunto para esclarecer la responsabilidad detrás de los hechos ocurridos en la colonia Valle del Cobre, donde varios perros fueron atropellados.

El proceso legal se inició de oficio, tras la difusión y análisis de un video que circuló en redes sociales. En dichas grabación se documentó el momento en que un vehículo impacta a los animales en la vía pública, una acción que, según las primeras indagatorias, podría haber sido realizada de manera intencional. Ante esta evidencia, el Ministerio Público procedió a la integración de la carpeta para determinar las consecuencias jurídicas del acto.

Hasta el momento, la Fiscalía comunicó que las diligencias avanzan con la recopilación de diversas pruebas. Entre estos están el análisis del material videográfico, así como la toma de declaraciones a testigos presenciales de los hechos. De igual forma, se han anexado al expediente las entrevistas y valoraciones del personal veterinario que atendió a los perros afectados, además de los informes de las instancias municipales que intervinieron en primera instancia.

FGJES informa: se investiga caso de maltrato animal en Cananea



Cananea, Sonora, 6 de enero de 2026.– La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) informa que mantiene abierta una carpeta de investigación por el delito de maltrato animal, derivado de hechos…

Señalan a mujer

Paralelamente a la indagatoria, organizaciones civiles como 'Rescate Animal Hermosillo' emitieron pronunciamientos públicos respecto al lamentable caso. A través de sus redes sociales, han señalado presuntos agravantes, indicando que la persona al volante podría ser una mujer que se encontraba bajo el influjo del alcohol o sustancias ilícitas al momento del incidente, causando lesiones severas y fracturas a los caninos.

Asimismo, circulan versiones extraoficiales en redes sociales que sugieren que la persona implicada reside en Estados Unidos y cuenta con supuestos vínculos con funcionarios de la administración local, sin embargo, estos datos forman parte de las denuncias ciudadanas y serán las autoridades quienes validen la información durante el proceso. Por su parte, la FGJES informó que ya cuenta con una "persona de interés" plenamente identificada.

uD83DuDEA8 Esto es reprobable uD83DuDEA8



Un conductor atropelló a perros en Cananea, #Sonora y se dio a la fuga.



Fue a plena luz del día el 1 de enero en la colonia Valle del Cobre.



La Fiscalía de Sonora informó que ha abierto una carpeta de investigación por maltrato animal

En los próximos días continuarán las entrevistas programadas para fortalecer la investigación y permitir que el Ministerio Público determine lo conducente conforme a derecho. La institución indicó que estas acciones forman parte de su compromiso con la legalidad y el bienestar animal, asegurando que se informará sobre la resolución del caso respetando los tiempos procesales establecidos por la ley.

Fuente: Tribuna del Yaqui