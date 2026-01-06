Guardia Nacional repele agresión armada sobre una carretera de Durango; hay un menor muerto

Nombre de Dios, Durango.- La tarde de este martes 6 de enero de 2026 se registró un enfrentamiento armado entre elementos de la Guardia Nacional (GN) y presuntos integrantes de una célula delictiva. El hecho se registró sobre la carretera federal Nombre de Dios–Durango, a la altura de la localidad de El Saltito, perteneciente al municipio de Nombre de Dios, Durango. Extraoficialmente se reportó que al menos dos personas perdieron la vida en el lugar.

De acuerdo con información proporcionada por El Sol de Durango, el intercambio de balas ocurrió a las 16:30 horas, cuando los agentes fueron atacados a balazos cuando realizaban labores de vigilancia en la zona. La refriega obligó a los uniformados a restringir el tránsito vehicular para resguardar a los automovilistas, al mismo tiempo que intentaban repeler la agresión. Trascendió que un oficial falleció, al igual que un menor de 12 años de edad, identificado como Gabriel.

El niño, según la citada fuente, se encontraba junto a su familia a un costado del tramo carretero y en ese momento fue alcanzado por una de las balas. A pesar de que el infante fue trasladado de urgencia al Hospital Materno Infantil para recibir atención médica; sin embargo, minutos más tarde se reportó su fallecimiento debido a la gravedad de las lesiones que presentaba. Se indicó que un elemento de la Guardia Nacional murió en el lugar de los hechos.

Diversas vehículos de la corporación presentaron múltiples impactos de arma de fuego, por lo que se desplegó un importante operativo de seguridad en la zona. Al sitio acudieron autoridades de los tres niveles de gobierno, así como unidades de emergencia y ambulancias para brindar apoyo a los civiles afectados. También se realizaron labores de búsqueda en los alrededores con el objetivo de localizar a los presuntos responsables y restablecer el orden en dicha rúa.

Hasta el cierre de esta publicación, ninguna autoridad local o estatal ha emitido un comunicado que confirme el desarrollo de los hechos ni el final de este enfrentamiento. No obstante, se espera que en las próximas horas se brinde información oficial precisa para esclarecer estos hechos y determinar si el deceso del menor fue resultado de un daño colateral. Además, aún se está por corroborar la identidad del presunto agente caído.

