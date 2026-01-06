Hermosillo: Sorprenden a sujeto con 51 envoltorios de narcótico y equipo de comunicación

Hermosillo, Sonora.- La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) confirmó este martes la detención de un sujeto señalado por delitos contra la salud y uso indebido de equipos de comunicación. El aseguramiento fue posible tras el despliegue de un operativo de seguridad implementado entre elementos de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC) y personal de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa).

Los hechos ocurrieron en las inmediaciones del fraccionamiento Vista Real, al norte de Hermosillo. Durante los recorridos de prevención y disuasión del delito, las fuerzas del orden interceptaron a una persona del sexo masculino, quien fue identificada posteriormente como Gerardo Alexis 'N', de 30 años de edad. Al realizar la inspección correspondiente, los agentes encontraron que el individuo portaba un estuche de color negro.

En su interior, se aseguraron 51 envoltorios que contenían una sustancia con las características propias de un narcótico. Además de la droga, se incautó equipo táctico y de comunicación, consistente en un radio portátil, dos baterías de repuesto para dicho dispositivo y unos binoculares; herramientas que usualmente son utilizadas para labores de vigilancia ilícita. Es importante destacar que se verificaron los generales del aprehendido en la base de datos.

Se detectó que Gerardo Alexis 'N' cuenta con antecedentes penales por el delito de portación de arma prohibida. Tras esto, el detenido, junto con la materia ilícita y los dispositivos electrónicos asegurados, fue trasladado y puesto a disposición del Ministerio Público del Fuero Común. Será esta instancia la encargada de integrar la carpeta de investigación correspondiente para determinar su situación jurídica en los plazos que establece la ley.

FGJES informa de detención de persona en operativo conjunto



Hermosillo, Sonora, 6 de enero de 2026.- La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) informa sobre la detención de una persona por portación de 51 envoltorios de narcótico y equipo de comunicación en… pic.twitter.com/Gu6wQTDd57 — Fiscalía de Sonora (@fgjesonora) January 6, 2026

Fuente: Tribuna del Yaqui