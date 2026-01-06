Intentaron secuestrarlo: Acribillan y matan a joven frente a su casa al norte de Hermosillo

Hermosillo, Sonora.- Autoridades de los tres niveles de gobierno desplegaron un operativo de seguridad la tarde de este martes 6 de enero en el sector norte de la ciudad de Hermosillo, tras registrarse un ataque armado que dejó como saldo una persona fallecida. Los hechos violentos tuvieron lugar en las inmediaciones de la colonia Eusebio Kino, generando la movilización de cuerpos de emergencia y fuerzas del orden.

De acuerdo con los primeros reportes, el suceso ocurrió alrededor de las 17:30 horas sobre la calle Villa Juárez, entre las avenidas Carlos Caturegli y López del Castillo. La información recabada en el lugar señala que la víctima es una persona del sexo masculino, descrita únicamente como un joven, cuya identidad oficial no ha sido dada a conocer hasta el momento. La narrativa de los hechos indica que el joven fue interceptado por sujetos desconocidos.

Presuntamente intentaron privarlo de su libertad, lo que provocó un forcejeo. Al percatarse de la situación, la víctima trató de ingresar a su domicilio para resguardarse; sin embargo, fue alcanzado por los agresores justo en la entrada de la vivienda. En ese punto, y ante la presencia de sus familiares, los atacantes accionaron sus armas de fuego, hiriéndolo en al menos tres ocasiones. El cuerpo de la víctima quedó tendido en el porche de la casa habitación.

Pocos minutos después del reporte a la línea de emergencias, arribaron al sitio paramédicos de la Cruz Roja Mexicana con la intención de brindar los primeros auxilios. Tras realizar la valoración correspondiente, el personal socorrista confirmó que el joven ya no contaba con signos vitales debido a la gravedad de sus heridas. Sobre los responsables del ataque, se informó que huyeron del lugar con rumbo desconocido tras cometer la agresión.

La escena del crimen fue asegurada inmediatamente por elementos de la Policía Municipal de Hermosillo, Policía Estatal de Seguridad Pública y Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa). Posteriormente, peritos de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC) iniciaron el procesamiento del lugar y la recolección de indicios para integrar la carpeta de investigación correspondiente.

Hasta el cierre de esta información, las autoridades no han reportado personas detenidas en relación con estos hechos. Finalmente, personal del Servicio Médico Forense (Semefo) realizó el levantamiento del cuerpo para su traslado y la realización de las diligencias de ley.

Fuente: Tribuna del Yaqui