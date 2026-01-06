Le dieron cuatro tiros: Agresión armada deja a hombre gravemente herido al norte de Hermosillo

Hermosillo, Sonora.- Durante los primeros minutos del pasado domingo 4 de enero de 2026 se reportó un nuevo ataque armado en la ciudad de Hermosillo, Sonora, más específicamente en el sector norte, en donde una persona del sexo masculino resultó gravemente herida tras recibir múltiples impactos de arma de fuego en su cuerpo. El hecho violento generó la movilización por parte de las corporaciones policíacas de los tres niveles de gobierno.

De acuerdo con un reporte preliminar del caso, los hechos se registraron alrededor de las 00:00 horas, cuando la víctima de 46 años de edad, identificada como Francisco Javier 'N.', quien fue atacada por gatilleros desconocidos sobre la calle Ángel García Aburto, a la altura del número 475, entre Leandro P. Gaxiola y Carlos Caturegli, en la colonia Olivares. Luego de ser alertados a través de las líneas de emergencias, personal médico se movilizó al lugar.

Paramédicos de Cruz Roja Mexicana auxiliaron a la víctima, a quien posteriormente trasladaron al Hospital General del Estado, en donde se indicó que presentaba al menos cuatro heridas provocadas por proyectil de arma de fuego: dos de ellas en las extremidades superiores y dos más en el nivel del abdomen lateral izquierdo. Trascendió de forma extraoficial que el afectado alcanzó a correr hasta su domicilio, aunque fue alcanzado por las balas.

Elementos de la Policía Municipal y Policía Estatal de Seguridad Pública (PESP) acudieron al sitio, acordonando y resguardando el perímetro para que personal de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) realizara los trabajos de campo, así como las primeras indagatorias del caso para integrar la respectiva carpeta de investigación. Se presume que en el lugar se localizaron alrededor de seis casquillos percutidos calibre 9 milímetros.

Asesinan a uno en la Nuevo Hermosillo

En otro caso similar registrado en la capital sonorense, un hombre identificado como Carlos 'N.', de aproximadamente 30 años, fue asesinado a balazos en el cruce del bulevar Solidaridad y la avenida Rosario P. de Luna, en la colonia Nuevo Hermosillo. La agresión armada provocó la movilización de las diferentes corporaciones, quienes confirmaron la presencia de la víctima tendida con múltiples impactos de bala.

Fuente: Tribuna del Yaqui