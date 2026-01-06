Le dieron más de 10 balazos: Sicarios asesinan a hombre en plena carne asada en Nuevo León

Apodaca, Nuevo León.- La noche de este lunes 5 de enero de 2026, elementos de diferentes órdenes del Gobierno de Nuevo León, así como del Gobierno Federal, desplegaron un impresionante operativo en inmediaciones del municipio de Apodaca, luego de que se reportara un ataque armado a las afueras de una vulcanizadora, donde se realizaba una carne asada. Este hecho violento dejó una víctima mortal.

De acuerdo con los primeros reportes de las autoridades locales, los hechos ocurrieron este lunes alrededor de las 21:00 horas, tiempo local, sobre la calle E Sexta, casi en su cruce con la avenida Andrómeda, en la colonia Metroplex. En ese punto, el ahora occido participaba en una convivencia cuando sujetos armados llegaron al lugar y abrieron fuego en repetidas ocasiones, para posteriormente darse a la fuga.

Por este homicidio no hay reporte de detenidos. Foto: Facebook

Testigos alertaron a las autoridades a través del Servicio de Emergencias Telefónico 911, lo que provocó la rápida movilización de elementos de la Policía Municipal de Apodaca y de oficiales de la Guardia Estatal. Al arribar, los agentes confirmaron que el hombre ya no presentaba signos vitales, por lo que procedieron a acordonar la zona para iniciar con las diligencias correspondientes por este homicidio.

De manera preliminar, la persona fallecida fue identificada como Néstor R., de entre 30 y 35 años de edad, quien habría recibido múltiples impactos de arma de fuego en el cuerpo, los cuales le provocaron la muerte de forma inmediata. El cadáver quedó tendido sobre la vía pública, justo frente al establecimiento, mientras que a pocos metros se localizó un asador que presuntamente era utilizado durante la reunión previa al ataque.

En el lugar, las autoridades localizaron al menos una decena de casquillos percutidos, los cuales fueron asegurados como parte de las diligencias iniciales. Posteriormente, arribaron agentes ministeriales y personal de Servicios Periciales de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Nuevo León (FGJ-NL), quienes realizaron el levantamiento de evidencias, recopilaron testimonios y efectuaron el traslado del cuerpo para la necropsia de ley.

Las autoridades iniciaron una carpeta de investigación para esclarecer el móvil del crimen y dar con la identidad y paradero de los responsables. Hasta el momento, no se ha informado sobre personas detenidas en relación con este hecho violento.

