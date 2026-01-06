Marisol fue asesinada por su pareja tras salir de baile en Durango; él se encuentra prófugo

Villa Ocampo, Durango.- La Fiscalía General del Estado de Durango (FGED) activó los protocolos de investigación y búsqueda para dar con el paradero de Luis Manuel 'N', identificado como el principal sospechoso en la carpeta de investigación abierta por el feminicidio de Marisol Gutiérrez. Este suceso, registrado en el municipio de Ocampo, Durango, marca el segundo caso de una mujer asesinada en la entidad en lo que va del presente año 2026.

El crimen se confirmó durante la madrugada de ayer 4 de enero, cuando las autoridades localizaron el cuerpo de la víctima, de 33 años de edad, en un área despoblada junto a la carretera Villa Ocampo - San Gabriel. Según los reportes forenses, el cuerpo presentaba signos de violencia física, incluyendo traumatismos craneales y heridas punzocortantes en la región abdominal. En el perímetro del hallazgo, los peritos aseguraron una camioneta Jeep Grand Cherokee, propiedad de la víctima, en cuyo interior se encontraron documentos que facilitaron su identificación formal.

La línea de investigación se fortaleció gracias a los testimonios recabados por agentes del Ministerio Público. De acuerdo con familiares y testigos, la última vez que Marisol fue vista con vida se encontraba en un baile celebrado en Villa Ocampo. La víctima estaba acompañada por Luis Manuel 'N', quien era su pareja sentimental en ese momento. Trascendió que la mujer había manifestado su intención de finalizar la relación amorosa. Ambos abandonaron el evento social a bordo del vehículo de la víctima, momento a partir del cual se perdió contacto con ella.

uD83DuDEA8Encuentran sin vida a Marisol Gutiérrez (33) en Ocampo, Durango. Hallan cuerpo con signos de violencia junto a carretera. Autoridades investigan feminicidio. uD83DuDC6E???uD83DuDD0D pic.twitter.com/yctn1fvhAr — SAMA (@JuanJose_SAMA) January 4, 2026

Luis Manuel huyó

Tras el descubrimiento del cuerpo y basándose en la cronología de los eventos, las autoridades centraron su atención en Luis Manuel 'N'. Elementos de la Policía Investigadora de Delitos (PID) se trasladaron al domicilio del señalado para realizar las diligencias correspondientes, sin embargo, no fue localizado en el inmueble, por lo que actualmente se le considera prófugo de la acción de la justicia. Ante esta situación, la Fiscalía de Durango difundió una ficha técnica con la media filiación del sospechoso para solicitar la colaboración de la ciudadanía.

Luis Manuel 'N' es descrito como un hombre de 36 años, de tez morena y complexión mediana. Entre sus características físicas destacan un rostro ovalado, cabello oscuro y corto, ojos color café, cejas pobladas, nariz de tamaño mediano y boca grande. La dependencia estatal puso a disposición de la población los números telefónicos (618) 137-36-00 y la línea de emergencias 911 para recibir cualquier información veraz que contribuya a su ubicación y captura.

Al ser considerado como sustraído de la acción de la justicia, la Fiscalía General del Estado emite ficha de búsqueda y localización de LUIS MANUEL “N”, como presunto responsable del delito de feminicidio en agravio de Marisol Gutiérrez, vecina de Las Nieves, Ocampo, Durango. pic.twitter.com/vtZXoeH37i — Pilar Aguilar (@pilaraguilarm) January 5, 2026

Fuente: Tribuna del Yaqui