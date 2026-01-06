Muere en el hospital víctima de atentado al norte de Culiacán; iba en una camioneta y lo balearon

Culiacán, Sinaloa.- Un hombre identificado como Zamir 'N.', de 51 años de edad, una de las víctimas de un ataque armado registrado en el fraccionamiento Los Ángeles, ubicado al nororiente de la ciudad de Culiacán, Sinaloa, perdió la vida mientras recibía atención médica en un hospital. El violento hecho se suscitó el pasado domingo 4 de enero de 2026, cuando el hoy occiso viajaba como tripulante de una camioneta Nissan Frontier, color negro y modelo atrasado.

De acuerdo con información proporcionada por medios locales, los hechos se registraron alrededor de las 22:30 horas sobre la carretera que va a la sindicatura de Imala, a unos cuantos metros del bulevar California, justo en la entrada del mencionado fraccionamiento. El deceso del individuo, quien tenía domicilio en la colonia Obrero Campesino, se notificó a menos de 24 horas de ocurrido el atentado en el que otra persona también resultó lesionada.

Elementos de la Guardia Nacional arribaron al sitio reportado justo en frente de una taquería donde encontraron una camioneta Nissan Frontier, color negro, de modelo viejo, la cual presentaba impactos de bala carrocería de cristales y había dos personas heridas, por lo que solicitaron una ambulancia de Cruz Roja", explicó el portal de noticias Los Noticieristas.

Los paramédicos de la benemérita institución realizaron el traslado de los afectados a un nosocomio cercano, en donde uno ya falleció y el otro, cuya identidad y datos generales se desconocen, aún sigue internado y siendo atendido por los especialistas. Personal de la Fiscalía General del Estado (FGE) de Sinaloa acudió al centro hospitalario y llevó a cabo las diligencias correspondientes para que el cuerpo fuera llevado al Servicio Médico Forense (Semefo).

Lunes violento en Sinaloa

Derivado de los hechos delictivos registrados el lunes, la Fiscalía General del Estado contabilizó un homicidio doloso y un homicidio por agresión a autoridad, este último caso relacionado con el homicidio a balazos de Francisco Javier Zazueta Lizárraga, director de la Unidad de Vialidad y Tránsito Municipal de Culiacán. El mando policíaco fue interceptado y ejecutado sobre la avenida Adolfo López Mateos, situada en la sindicatura de Aguaruto.

