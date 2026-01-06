Otro homicidio en Ciudad Obregón: Ejecutan a tiros a hombre en la colonia Prados de La Laguna

Ciudad Obregón, Sonora.- La tarde de este martes 6 de enero de 2026 se activó nuevamente el Código Rojo en Ciudad Obregón, cabecera municipal de Cajeme, Sonora, por la ejecución a balazos de una persona del sexo masculino. Los primeros reportes indican que el homicidio tuvo lugar en la colonia Prados de La Laguna, en donde vecinos reportaron detonaciones de arma y se desplegó un intenso operativo de seguridad por parte de autoridades de los tres niveles de gobierno.

De acuerdo con un reporte preliminar del caso, los hechos se registraron alrededor de las 17:20 horas, sobre la calle Flavio Bórquez, entre Mar de Noruega y Canal, en el sector poniente de la localidad. De forma extraoficial trascendió que sujetos armados irrumpieron en el citado asentamiento humano y abrieron fuego en contra del tripulante de un vehículo tipo sedán color gris, al parecer se trata de un Chrysler Cirrus o Chrysler 200.

El automóvil presentó múltiples impactos de bala en su carrocería y se presume que el cuerpo del hombre, cuya identidad y datos generales por el momento se desconocen, quedó tirado sin vida a unos cuantos metros. Residentes del sector solicitaron apoyo de las autoridades a través de las líneas de emergencias del 911, es por ello que elementos de la Policía Municipal y Policía Estatal de Seguridad Pública (PESP) acudieron al llamado.

Se registra ataque armado en la colonia Prados de La Laguna, al poniente de Ciudad Obregón.

A su arribo, los agentes confirmaron la presencia de la víctima, quien presentaba heridas provocadas por proyectil de arma de fuego en su superficie corporal. Minutos más tarde, paramédicos de Cruz Roja Mexicana acudieron al llamado y, luego de valorar al sujeto, confirmaron que ya no contaba con signos vitales. La zona quedó acordonada y resguardada también por efectivos del Ejército Mexicano y Secretaría de Marina (Semar).

Personal de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC) se presentó en el sitio y llevó a cabo las primeras indagatorias del caso, a la vez que Servicios Periciales de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) se encargó del levantamiento de indicios balísticos y otro tipo de pruebas quedaron en la escena del crimen. Finalmente, el cadáver fue retirado y trasladado al Servicio Médico Forense (Semefo).

Ejecutan a hombre en la colonia Prados de La Laguna.

Fuente: Tribuna del Yaqui