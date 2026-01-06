Tras 5 años prófugo, cae sujeto que mató a su propio padre en Edomex; lo golpeó brutalmente

Chimalhuacán, Estado de México.- La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) reveló este martes que un individuo identificado como Brayan 'N' enfrenta cargos por su presunta participación en el delito de homicidio en agravio de su propio padre. Tras la presentación de pruebas recabadas por el Ministerio Público, un juez de control determinó vincularlo a proceso, marcando el inicio de la etapa judicial en su contra.

Los hechos en cuestión sucedieron al 24 de septiembre del año 2020. Según las indagatorias, el crimen tuvo lugar al interior del domicilio localizado en la colonia Nueva Santa Cruz, del municipio de Chimalhuacán. La reconstrucción de los hechos establece que tanto la víctima como el hoy señalado se encontraban dentro de la vivienda; por su parte el agraviado se hallaba recostado en su habitación cuando fue sorprendido por su hijo.

Brayan 'N' presuntamente lo agredió brutalmente, provocándole lesiones que resultaron fatales. Tras el reporte del suceso, elementos de la Policía de Investigación (PDI) desplegaron diversas diligencias que permitieron identificar al acusado como el probable responsable material, lo que derivó en su localización tras 5 años prófugo. Una vez puesto a disposición de la autoridad judicial, se evaluaron los datos aportados por la Fiscalía estatal.

Como resultado de la audiencia, el juez dictó el auto de vinculación a proceso y estableció un plazo de dos meses para el cierre de la investigación complementaria, tiempo en el cual ambas partes podrán aportar más pruebas. Asimismo, se ratificó la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa, por lo que el imputado permanecerá recluido en un Centro Penitenciario y de Reinserción Social estatal mientras se define su situación jurídica mediante una sentencia.

#AProceso.



La #FiscalíaEdoméxGeneral de Justicia del Estado de México (FGJEM) obtuvo vinculación a proceso en contra de Brayan “N” por su probable intervención en el delito de homicidio en agravio de su padre, hechos suscitados en el municipio de #Chimalhuacán.… pic.twitter.com/DTdF8yqWSw — Fiscalía Edoméx (@FiscaliaEdomex) January 6, 2026

Fuente: Tribuna del Yaqui y FGJEM